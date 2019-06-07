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Xiaomi Mi Band 4 з'явився в продажу до офіційного анонсу

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Xiaomi Mi Band уже з‘явився у продажу - фото 1
Xiaomi Mi Band уже з‘явився у продажу

Презентація фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 4 відбудеться на наступному тижні, але найуважніші шанувальники бренду вже знайшли спосіб купити майбутню новинку. Індійський інсайдер Мукул Шарма виявив, що деякі інтернет-продавці пропонують придбати гаджет, який ще не був анонсований виробником.

У своєму Twitter-блозі інсайдер опублікував скріншоти сторінки замовлення смарт-браслета і уточнив, що йому вдалося оплатити пристрій.

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Згідно з описом товару, фітнес-трекер отримав кольоровий сенсорний OLED-дисплей, вологозахищений корпус, модуль бездротового зв'язку Bluetooth 5.0, датчик серцевого ритму і акумулятор на 135 мАг.

Xiaomi Mi Band 4 уже продають у мережі - фото 332655

Заявлена ​​ціна пристрою без модуля NFC склала $ 51,4 - джерело зазначає, що офіційно вона не підтверджена і може змінитися після анонсу гаджета.

Ціна на фітнес-браслет вас не потішить - фото 332656
Ціна на фітнес-браслет вас не потішить

Презентація Xiaomi Mi Band 4 відбудеться 11 червня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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