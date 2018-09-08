X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу

8 вересня, на телеканалі СТБ показали другий випуск дев'ятого сезону популярного вокального телепроекту X-фактор. Дивіться виступи учасників, котрі пройшли в тренувальний табір.

Другим містом, у яке Х-фактор відправився в пошуках талановитих виконавців, став Київ. В цілому, в цьому році для відбору найкращих вокалістів судді Х-фактора їздили до Києва, Вінниці, Одеси, Маріуполя, Львова, Чернівців, Полтави, Дніпра та Харкова.

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Переможець нового сезону Х-фактор замість мільйона гривень в грошовому еквіваленті отримає професійну підтримку від СТБ на ту ж суму: запис пісні, зйомки кліпу і ротацію на радіо.

Усі виступи учасників київського кастингу Х-фактор 9

Олександр Рябенко

Масажист Олександр зворушив суддів своєю історією та вразив співом. Ба більше, він розповів, що поєднання співу та масажу має максимальний вплив на його клієнтів. Чоловік виконав пісню Павла Зіброва "Українська дівчина", захопивши Настю Каменських, котра одразу ж сказала заповітне "Так". До неї долучилися й інші судді X-фактору.

Олександр Рябенко - Українські дівчата - X-фактор 9:

Олександр Лозовський

Ще один Олександр вийшов на сцену з гітарою. Чоловік зізнався, що в нього батько грав на цьому музичному інструменті, і саме тому він пішов його шляхом. Виступ почався з того, що Дмитро Шуров одразу ж впізнав парубка та розповів, як той вистував на одній сцені з гуртом "Воплі Відоплясова". Крім того, він грав у складі гурту LAMA та з Арсеном Мірзояном. Сам хлопець зізнається, що мріє про сольне плавання, і саме тому він прийшов на це шоу. Його затишне виконання не залишило суддів байдужими, і вони дозволили йому продовжити участь у проекті.

Олександр Лозовський - Lonesome Town - X-фактор 9:

Вікторія Щепко

Поліцейська Вікторія вирішила не зупинятися на участі в проекті "Модель XL". Крім того, що вона брала участь у кастингу нового сезону МастерШефу, вона вирішила й спробувати свої сили в X-факторі. Вікторія ризикнула, адже виконала пісню MELOVIN'а, з якою він виступив на Євробаченні, Under The Ladder. Щоправда, щось пішло не так. Андрій Данилко додав, що "забрав би у неї права" через таке виконання. Судді пожартували, що можна якось вирішити цю проблему, після чого залилися гучним сміхом. У бій пішла важка артилерія: на сцену вийшла донечка Вікторії, котру одразу ж взяв на руки Олег Винник, котрий і сказав перше "Так" поліцейській. До нього долучилася Настя Каменських. Утім, Дмитро Шуров і Андрій Данилко не змогли подарувати їй путівку до тренувального табору.

Вікторія Щепко - Under The Ladder - X-фактор 9:

Гурт Фіолет

Цей київський гурт вдруге прийшов спробувати свої сили в X-факторі. Кілька років тому їм не вдалося пройти далі, адже Костянтин Меладзе вирішив віддати свій голос Руслані Кірющенко. Хлопці прийшли для того, щоб іти до перемоги. Для цього вони виконали свою пісню "П'яні мости". Олег Винник одразу ж зазначив, що ця пісня має шанси стати хітом, і, звичайно ж, сказав "Так". Андрій Данилко похвалив хлопців за ріст, адже він пам'ятає про виступ у 7-му сезоні проекту. Хлопці отримали чотири "Так"!

Гурт Фіолет - П'яні мости - X-фактор 9:

Юлія Виговська

Юля розповіла про своє нелегке життя та розлучення з чоловіком-тираном. Усі свої емоції дівчина вилила в композиції гурту THE HARDKISS – Мелодія. Своїм глибоким і сильним голосом дівчина вразила суддів. Щоправда, Андрію Данилку не сподобалося те, як вона виступила. Він наголосив на тому, що Юлія використовує набір "штампів", які не роблять її особливою з-поміж інших, але все одно сказав їй "Так", але за однієї умови: дівчина повинна вчитися та вдосконалюватися. Не підтримав Юлію Дмитро Шуров, але це не завадило їй пройти далі.

Юлія Виговська - Мелодія - X-фактор 9:

Ігор Хонін

Чоловік вийшов на сцену і сказав, що заспіває на біс. Судді одразу ж засміялися, адже пісню "на біс" виконують лише після виконання попередніх композицій. Насправді ж, мова йшла про пісню "На біс", яку він виконав чудово. Його чисте виконання підтримали всі судді X-фактора, повіривши в нього.

Ігор Хонін - На бис - X-фактор 9:

Тарас Соколюк

Невиправний романтик Тарас своїм виходом на сцену спричинив фурор. На X-фактор він прийшов для того, щоб зрозуміти, на що він здатний. Як каже парубок: "Музика – моя єдина розрада". Виконав він пісню Назарія Яремчука "Білі лілеї", зворушивши Настю Каменських. Вона також зізналася, що в якийсь момент їй було абсолютно все одно, що він співає, адже вона була заворожена. Олег Винник жартома сказав, що вони як два брати: співають, грають на гітарі, хіба що зачіски у них різні. Чотири "Так" дозволили йому пройти до тренувального табору.

Тарас Соколюк - Білі лілеї - X-фактор 9:

Євген Кірік

На сцену X-фактора повернувся автор хіта "Сумасшедший Трансвестит" Євген Кірік. Цього року він теж вирішив епатувати та дивувати публіку і суддів. До слова, перед виходом він вирішив потертися носами з ведучим Андрієм Бєдняковим, так би мовити, на удачу. Ми не будемо коментувати виступ – це треба бачити. До слова, Андрію Данилку пісня сподобалася, але над образом він порекомендував попрацювати.

Євген Кірік - Люби меня, гейша - X-фактор 9:

Пыльца (Юлія Педешко)

Дівчина пише пісні і вирішила вийти на сцену X-фактора з авторською піснею. З перших же нот усім стало зрозуміло, що перед слухачами та суддями популярна раніше виконавиця Пыльца, котра виконує композицію "Я люблю тебя Киев". Зараз вона мама двох дітей, які й стали причиною того, що Юлія покинула сцену. Тепер їй знову хочеться повернутися на сцену, щоб її чули та бачили. Настя Каменських зізналася, що ця пісня їй дуже подобалася, і що вона хоче дати шанс виконавиці повернутися на велику сцену. Звичайно ж, усі судді сказали "Так", що дозволило Юлії потрапити до тренувального табору.

Пыльца (Юлія Педешко) - Я люблю тебя Киев - X-фактор 9:

Пасть крокодила

Шалений гурт Пасть крокодила буквально порвав увесь зал авторською піснею. Судді одразу ж поділилися на два табори: Дмитру та Насті сподобалося, а от Олег Винник вирішив не дослуховувати композицію до кінця. Він попрохав хлопців, щоб вони заспівали щось інше. Друга спроба абсолютно по-новому розкрила колектив. Фронтмен здивував своїми вокальними даними та глибоким голосом. Не дивно, що це дало можливість гурту пройти далі.

Пасть крокодила - Авторська пісня - X-фактор 9:

Жанна Шегера

Дівчина приїхала з Лондона до Києва, щоб виступити на сцені X-фактора. Жанна працює покоївкою в столиці Великої Британії і зізнається, що грошей їй заледве вистачає на оренду житла та харчі. Дівчина виконала композицію епатажної Miley Cyrus "Wrecking Ball". І хоч було чути в її голосі переживання, це не завадило їй отримати схвальні відгуки. Щоправда, на її стороні були лише Настя та Олег. Дмитру й Андрію здалося, що її вмінь поки замало.

Жанна Шегера - Wrecking Ball - X-фактор 9:

Роман Кльован

Парубок вийшов на сцену, щоб завоювати кохану. Для цього він обрав пісню Владіслава Левицького "Думаю". Драйвовий виступ Романа сподобався і Насті, і Олегу, і Андрію. Останній наголосив, що саме старання та прагнення допомогли парубку отримати заповітне "Так". А от Дмитру не "зайшло", адже цей стиль музики просто не подобається виконавцю.

Роман Кльован - Думаю - X-фактор 9:

Армен Арзуманян

Хлопець виконав пісню гурту НеАнгели "Роман". Виступ він присвятив своїй коханій, яка одного дня зібрала всі свої речі та покинула його разом із дитиною. Після його виступу суддям необхідно було порадитися, адже винести вердикт було не так уже й просто. Дмитро Шуров сказав "Ні", аргументуючи це тим, що Армену не вдасться впоратися з конкуренцією. Ще одне "Ні" він отримав від Андрія Данилка, що не дозволило йому потрапити до тренувального табору.

Армен Арзуманян - Роман - X-фактор 9:

Гурт Wabi Sabi

Колектив виконав композицію Олега Винника "Нино" у власній обробці. Пісня отримала не лише нове звучання, а й стала ще крутішою та фірмовішою. Настя Каменських приголомшена таким стилем виконання і тому вона сказала впевнене "Так". До неї долучився і Дмитро Шуров. Андрій Данилко не зміг бути байдужим до колективу. Але всім же цікаво, що про це думає сам Олег Винник. Його вразило нове звучання, і він без вагань сказав бажане "Так", що дало їм путівку до тренувального табору.

Гурт Wabi Sabi - Нино - X-фактор 9:

Катерина Кернога

Жінка виконала пісню Алли Пугачової "Когда я уйду". Її спів приголомшив слухачів у залі, котрі аплодували стоячи. Катерина не залишила байдужими Дмитра та Настю, а от Олегу не сподобався вибір композиції. На його думку, такі пісні притаманні виконавицям, котрі вже багато віддали сцені. Втім, це не завадило почути "Так" і від нього. Андрій Данилко не став прикрим дядьком, і теж дав добро.

Катерина Кернога - Когда я уйду - X-фактор 9:

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