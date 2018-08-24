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Windows 95 перетворили на звичайну програму

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Windows 95 можна буде запустити, як окремий додаток - фото 1
Windows 95 можна буде запустити, як окремий додаток / eMagTrends

З моменту виходу Windows 95 пройшла майже чверть століття, і за цей час ОС запускали на смартфонах, смарт-годинниках, консолях та інших гаджетах.

Тепер же творіння компанії Microsoft стало ще ближче до народу – і в абсолютно новому вигляді.

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Розробник корпоративного месенджера Slack Фелікс Різерберг перетворив стару операційну систему на звичайну програму "вагою" всього 129 МБ.

Windows 95 став додатком - фото 271944
Windows 95 став додатком / mashable

При запуску програми відкривається вікно з інтерфейсом Windows 95 і повністю робочим набором додатків Microsoft, включаючи Paint, Wordpad, "Блокнот" і "Калькулятор", а також знаменитих ігор, таких як "Сапер" і "Косинка". Чим не вийде скористатися, так це Internet Explorer – браузер не під'єднується до мережі.

Як запускали Windows 95 на смарт-годиннику:

Додаток працює стабільно і без будь-яких пригальмовувань. При запуску він займає близько 200 МБ оперативної пам'яті, так що особливого навантаження на систему не виникає. Крім того, програма кросплатформна і працює на комп'ютерах з Windows, macOS і Linux.

Завантажити інсталяційний файл програми Windows 95 і вихідний код проекту можна на GitHub.

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Джерело: Mashable
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