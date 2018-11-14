Вуличні музиканти вразили мережу виконанням української народної пісні

Відео, опубліковане в Facebook користувачкою Тетяною Близнюк, зібрало майже 40 тисяч переглядів.

У мережі стало популярним відео, зняте в одному зі столичних переходів. Героями ролика стали вуличні музиканти, що викликали фурор виконанням української народної пісні "Ой чий то кінь стоїть" з використанням бандур.

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"Не могла пройти повз, це просто неймовірно", – прокоментувала Тетяна Близюк короткий ролик.

У виконанні пісні взяли участь шість хлопців, з них два бандуриста. Судячи з усього, грають музиканти у своє задоволення, не вимагаючи за це "чайових".

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