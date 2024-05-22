Встигайте все: як читати по одній книзі на тиждень

Читання книг – це не лише приємне заняття, але й ефективний спосіб саморозвитку. Проте, в умовах сучасного темпу життя, знайти час для читання може бути складно.

Ось декілька порад, які допоможуть вам читати по одній книзі щотижня. Ними поділилися у телеграм-каналі "Почни Щось!".

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1. Складіть план читання

Почніть з планування. Визначте, яку книгу ви хочете прочитати на цьому тижні. Це допоможе вам зосередитись на конкретній меті. Часто наш список книг на читання росте швидше, ніж ми встигаємо його зменшувати, тому такий підхід допоможе підтримувати дисципліну.



У вас обов'язково має бути план читання / Фото freepik

2. Грамотно обирайте книгу

Обирайте книги, які вам дійсно цікаві. Використовуйте правило 50 сторінок: якщо книга не захоплює вас на початку, ймовірно, вона не стане цікавішою далі. Обираючи літературу, яка вас надихає, ви забезпечите собі приємний процес читання.

3. Поділ на невеликі кроки

Читання великої книги за один тиждень може виглядати лякаюче. Розділіть книгу на невеликі частини, наприклад, на шість днів, залишивши один день для відпочинку. Таким чином, завдання виглядатиме більш досяжним, і ви будете менше перевантажені.

4. Спеціальний час

Основна перешкода для читання – брак часу. Визначте спеціальний час у своєму розкладі, призначений тільки для читання. Це може бути ранок перед роботою або вечір перед сном. Головне – дотримуватись цього розкладу.

5. Гнучкість графіку

Не всі книги мають однакову кількість сторінок. Якщо ви натрапили на об'ємну книгу, яку неможливо прочитати за тиждень, компенсуйте відставання кількома тоншими виданнями. Це допоможе залишатись у рамках графіку без шкоди для сприйняття прочитаного.

6. Читайте в будь-який вільний момент

Будьте готові скористатись будь-якою вільною хвилиною для читання. Завжди майте книгу з собою або використовуйте електронні пристрої для читання. Прочитання кількох сторінок під час очікування або в транспорті може суттєво наблизити вас до мети.



Читайте всюди, де маєте можливість / Фото freepic.diller

7. Читайте те, що вам цікаво

Якщо ви займаєтеся улюбленою справою і дізнаєтеся нову інформацію на цікаву для вас тему, процес читання проходить легко і непомітно. Це головний секрет успішного читання – обирайте теми, які вас захоплюють.

8. Використовуйте аудіокниги

Якщо вам складно знайти час для традиційного читання, спробуйте аудіокниги. Ви можете слухати їх під час занять спортом, прогулянок або поїздок на роботу. Це додатковий спосіб збільшити кількість прочитаних книг.

9. Відстежуйте прогрес

Ведіть журнал досягнень, де ви будете записувати прочитані книги. Це не тільки допоможе вам стежити за прогресом, але й додасть мотивації. Коли ви бачите, скільки книг вже прочитано, виникає бажання продовжувати в тому ж дусі.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете значно збільшити кількість прочитаних книг і насолоджуватись процесом читання. Пам'ятайте, що читання – це не лише корисне, але й приємне заняття, яке збагачує ваш внутрішній світ.