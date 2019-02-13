Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом

13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Дата вибрана невипадково: саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке мовило зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Не забудьте привітати своїх знайомих працівників радіо з професійним святом!

Всесвітній День Радіо − доволі молоде свято, а вперше його відзначили тільки в 2012 році. Ініціатором запровадження такого свята стала Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

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Засновники свята вважають, що Всесвітній день радіо повинен послужити зміцненню співпраці між усіма, хто має стосунок до радіо. Щороку ЮНЕСКО закликає всі країни брати активну участь у відзначенні дня радіо. На честь цього свята у багатьох державах організовують різноманітні заходи за участю радіомовних компаній.

Ми ж пропонуємо привітати всіх знайомих працівників радіо зі святом.

Привітання з Днем радіо 2019 у віршах

***

З гучномовця голос рідний

Знов лунає у оселі.

Будьте завжди ви веселі

І здорові, і привітні.

Всі новини розкажіть,

Довго й щасливо живіть.

***

Світ без радіо прекрасним

Складно було б назвати:

Тільки радіо безпристрасно

Все може розказати!

І в будинках, в машинах багатьох

Не змовкають ніколи

Звуки радіомелодій.

З торжеством, панове!

***

Дівчата і хлопці

Шановного радіо!

Вітання промінимо

В потиск руки.

Нічого суттєвого

Вам ми не радимо.

Бажаємо тільки:

Працюйте роки!

Здоров'я! Наснаги!

І творчого пошуку,

Не марно життєвий

Щоб згаявся час!

Раділи щоб ми

І за всіх, і за кожного,

Й пишалися з того,

Що чуємо вас!

***

Що на світі є нового

Знаєте ви перші,

Де здобуток є який,

Де шторми і смерчі,

Що нового у Верховній,

Де наш Президент,

В кого радість у родинні –

Вісті ваші теж.

Гострим щоб було перо,

Висока зарплата,

Щоб в професії везло,

Й радувало свято.

***

Радіохвилі, як хвилі морські,

Кожна – різна силою, розміром,

Але кожній знайдеться місце в ефірі.

Вона займається важливою справою.

Музика свіжим потоком лине.

Сумна – дасть усвідомити себе,

А від веселої – печаль охолоне.

Для кожної душі є своя струна.

***

Шановні колежанки і колеги!

Шановні ветерани й юнаки!

Ви впевнились, як стрімко, мов лелеки,

Летять у вирій бісові роки!

У кожного – свій напрямок, свій флюгер

У спільній справі, що відома й нам,

Отож, прийміть, ефіру козарлюги,

Найкращі побажання наші – Вам!

І сонця найщедрішого й осоння,

І щастя, звісно, це – передусім!

І щоб завжди, на всіх діапазонах

Таланило і кожному, і всім!

Шахтарського здоров'я вам і дітям!

Натхнення! Гонорарів! Друзів! Вдач!

У ваше щоб програмне розмаїття

Закоханий був радіослухач!

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