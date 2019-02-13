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Всесвітній день радіо: красиві привітання з професійним святом
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13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Дата вибрана невипадково: саме в цей день у 1946 році вперше вийшло в ефір "Радіо ООН", яке мовило зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Не забудьте привітати своїх знайомих працівників радіо з професійним святом!
Всесвітній День Радіо − доволі молоде свято, а вперше його відзначили тільки в 2012 році. Ініціатором запровадження такого свята стала Організація Об'єднаних Націй з питаннях освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Актуально! Веселі привітання на Масляну українською мовою
Засновники свята вважають, що Всесвітній день радіо повинен послужити зміцненню співпраці між усіма, хто має стосунок до радіо. Щороку ЮНЕСКО закликає всі країни брати активну участь у відзначенні дня радіо. На честь цього свята у багатьох державах організовують різноманітні заходи за участю радіомовних компаній.
Ми ж пропонуємо привітати всіх знайомих працівників радіо зі святом.
Привітання з Днем радіо 2019 у віршах
***
З гучномовця голос рідний
Знов лунає у оселі.
Будьте завжди ви веселі
І здорові, і привітні.
Всі новини розкажіть,
Довго й щасливо живіть.
***
Світ без радіо прекрасним
Складно було б назвати:
Тільки радіо безпристрасно
Все може розказати!
І в будинках, в машинах багатьох
Не змовкають ніколи
Звуки радіомелодій.
З торжеством, панове!
***
Дівчата і хлопці
Шановного радіо!
Вітання промінимо
В потиск руки.
Нічого суттєвого
Вам ми не радимо.
Бажаємо тільки:
Працюйте роки!
Здоров'я! Наснаги!
І творчого пошуку,
Не марно життєвий
Щоб згаявся час!
Раділи щоб ми
І за всіх, і за кожного,
Й пишалися з того,
Що чуємо вас!
***
Що на світі є нового
Знаєте ви перші,
Де здобуток є який,
Де шторми і смерчі,
Що нового у Верховній,
Де наш Президент,
В кого радість у родинні –
Вісті ваші теж.
Гострим щоб було перо,
Висока зарплата,
Щоб в професії везло,
Й радувало свято.
***
Радіохвилі, як хвилі морські,
Кожна – різна силою, розміром,
Але кожній знайдеться місце в ефірі.
Вона займається важливою справою.
Музика свіжим потоком лине.
Сумна – дасть усвідомити себе,
А від веселої – печаль охолоне.
Для кожної душі є своя струна.
***
Шановні колежанки і колеги!
Шановні ветерани й юнаки!
Ви впевнились, як стрімко, мов лелеки,
Летять у вирій бісові роки!
У кожного – свій напрямок, свій флюгер
У спільній справі, що відома й нам,
Отож, прийміть, ефіру козарлюги,
Найкращі побажання наші – Вам!
І сонця найщедрішого й осоння,
І щастя, звісно, це – передусім!
І щоб завжди, на всіх діапазонах
Таланило і кожному, і всім!
Шахтарського здоров'я вам і дітям!
Натхнення! Гонорарів! Друзів! Вдач!
У ваше щоб програмне розмаїття
Закоханий був радіослухач!
Збережіть собі: Найкращі привітання з Днем святого Валентина
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