Вознесіння Господнє 2019: що можна і не можна робити на свято

У 2019 році Вознесіння Господнє в Україні, за традицією, відзначають на сороковий день після Великодня. Цьогоріч ця дата припадає на 6 червня. Дізнайтеся, що можна і не можна робити в одне з найважливіших релігійних свят.

Щороку це релігійне свято відзначають у четвер шостого тижня після Великодня. У 2019 році дата відзначення Вознесіння Господнього в Україні припадає на четвер 6 червня.

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Що можна робити на Вознесіння Господнє

У четвер, 6 червня, потрібно піти на святкову літургію в церкву.

Також на Вознесіння поминають покійних. Відвідайте могили рідних на цвинтарі.

В день Вознесіння заведено запрошувати гостей. Накрийте святковий стіл й запросіть близьких друзів та родичів.

Чого не можна робити на свято Вознесіння

На Вознесіння суворо забороняється працювати по дому, прибирати, шити, в'язати, вишивати тощо. Якщо порушити цю заборону, то вважається, що ви накличете хвороби та негаразди.

Також на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.

Полювання в період святкування Вознесіння Господнього вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил. Тому не полюйте, не ловіть птахів та рибу.

Ще на Вознесіння офіційно завершується святкування Великодня. Тому припиняють вітатися словами "Христос Воскрес! Воістину Воскрес!"

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