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Вона буде шокована: три основні типи чоловічих маніпуляцій

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Стосунки - фото 1
Стосунки / irinastukaneva

Саме за допомогою цих маніпуляцій чоловік тримає жінку в постійній напрузі, змушує виправдовуватися, занижує самооцінку.

Контрастний душ. Чергування періодів пристрасті, ніжності і холодності, відстороненості. Наприклад, протягом тижня-двох він пише вам романтичні смс, запрошує в кафе, робить компліменти, балує подарунками, ділиться своїми секретів. Потім раптом наступають "заморозки": зайнятий на роботі, просто справи, все нормально.

Ігнорування. Ця маніпуляція пов'язана з попередньою. Але якщо в ситуації з контрастним душем чоловік набиває собі ціну, то ігнорування вони включають в цілях виховання, можливості домогтися від жінки того, що вона не дозволяє.

Ти винна. Коли він провинився, коли підвів вас або образив, замість того, щоб виправити ситуацію, чесно зізнатися в неправоті, він робить переадресацію. Він просто віддзеркалює ситуацію, і все виставляє так, ніби саме ви й винні.

Вона буде шокована: три основні типи чоловічих маніпуляцій - фото 380473

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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