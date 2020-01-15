Вона бісила всіх: з Google Play прибрали надокучливу функцію

У Google Play більше не буде надокучливих сповіщень

Останнім часом Google активно працює над підвищенням зручності використання своїх сервісів. Наприклад, у браузері Chrome з'являться повністю перероблені сповіщення, а в Google Play з'явилася можливість відключення автоматичного програвання відео. Тепер стало відомо про ще одну корисну зміну.

Ще недавно користувачі Android-пристроїв могли постійно спостерігати в центрі повідомлень безліч сповіщень від Google Play про оновлення встановлених додатків. Залежно від кількості останніх, число цих повідомлень могло обчислюватися десятками.

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Але наприкінці грудня власники смартфонів під управлінням "зеленого робота" помітили, що повідомлення зникли. Багато хто визнав це за помилку, адже через кілька днів все повернулося до вихідного стану. Однак на початку цього тижня інформація про встановлені апдейти знову перестала відображатися. Прояснити загадкову ситуацію взялися представники Google.

Як з'ясувалося, зникнення повідомлень від Google Play не є помилкою. Пошуковий гігант усвідомлено прийняв рішення відмовитися від цих сповіщень, адже більшість користувачів все одно не читає їх і просто прибирає. Водночас безпосередньо під час установки оновлення повідомлення відображається у шторці.

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