Володимир Зеленський привітав українців з Днем соборності: відеозвернення

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і привітав зі святом.

Президент України записав відеозвернення, привітавши народ України з Днем Соборності. Ролик з'явився на офіційних сторінках глави держави у соцмережах. Так, Володимир Зеленський, звертаючись до українців, заявив, що Україні як ніколи потрібне єднання всіх перед новими і старими викликами.

І ще: Привітання з Днем Соборності України 2020 у віршах, прозі та картинках

"Дорогі українці! Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. З Днем соборності України! Українці повинні стати першими. Так, це мрія. Але загальна мрія завжди була для нас двигуном. Тієї силою, яка нам зараз так потрібна", - зокрема заявив глава держави.

Він ще раз підкреслив, що українці різні, але потрібно об'єднуватися навколо цінностей, які повинні стати відмінними рисами всіх громадян нашої країни. Зокрема, він закликав цінувати демократію і свободу слова, поважати всі меншини, бути порядними, чесними, зупинятися на червоне світло, не пити за кермом, стежити за своїм здоров'ям.

До привітань долучилася й перша леді України Олена Зеленська. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала патріотичне фото, прокоментувавши його так: "Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна".

Читайте також: День Соборності України 2020 – вихідний чи ні: історія свята 22 січня