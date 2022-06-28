Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції: дивіться повне відеозвернення

Сьогодні, 28 червня, українці відзначають День Конституції. З нагоди свята Володимир Зеленський звернувся до громадян України.

Так, відеозвернення президента України Володимира Зеленського до Дня Конституції з'явилося на його офіційних сторінках у соцмережах. У своєму привітанні глава держави назвав Конституцію детальним портретом українського народу та заявив, що ми обов'язково переможемо у війні проти російських окупантів.

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До слова! Конституції України сьогодні виповнилося 26 років.

Конституція – це точка розвитку, до якої ми прийшли за століття історії. Форма правління показує, перейшли ми на інший рівень цивілізації або застрягли в ері тиранії та диктатури. Конституція, як рентген, показує наші сильні та слабкі сторони, наші принципи та цінності, рівень свободи та права, які ми готові захищати. Рівень зрілості та зобов'язання, які ми готові виконувати, – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції: дивіться повне відео

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