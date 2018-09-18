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Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі

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Volkswagen Jetta установив рекорд - фото 1
Volkswagen Jetta установив рекорд / motor1

600-сильний седан став найшвидшою машиною у своєму класі Blown Gas Coupe за підсумками заїздів, які пройшли на соляній гладі у рамках тижня швидкості у 2018 році.

На початку серпня Volkswagen представив сееціальний седан для рекорду швидкості на озері Бонневілль. Через технічні проблеми спроба була перенесена на місяць і відбулася у вересні.

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Усе пройшло успішно і тепер німецький седан є володарем рекорду швидкості в класі Blown Gas Coupe (G / BGC). У рамках заходу Utah Salt Flats Racing Association's (USFRA) машина розігналася до 338,15 км/год, перевершивши попереднє досягнення на 2,7 км/год.

Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі - фото 276848
Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі / motor1

Рекорд офіційно зареєстрований Southern California Timing Association (SCTA). Для досягнення такої швидкості був зроблений особливий 600-сильний турбомотор на базі серійного двигуна EA888, який був перероблений дуже серйозно.

Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі - фото 276847
Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі / motor1

Крім допрацьованого мотора Volkswagen Jetta для гонок по соляному озеру отримала новий легкий і аеродинамічний кузов, спеціальні диски та покришки, гальмівні парашути, каркас безпеки і аскетичний інтер'єр – тільки кермо, педалі і сидіння.

Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі - фото 276846
Volkswagen Jetta встановив рекорд швидкості в Бонневіллі / motor1

Пілотував Volkswagen Jetta в рекордному заїзді ветеран гонок в Бонневіллі Скотт Гетц.

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Джерело: motor1
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