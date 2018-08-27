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Вода у Чорному морі різко змінила колір: фотофакт

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Чорне море - фото 1
Чорне море / besplatka

Чорне море змінило свій колір на рудо-жовтий в районі курортного селища Катранка (Одеська область).

Перші ознаки зміни кольору почалися увечері в суботу, 25 серпня, з'явилися плями, а 26 серпня відпочиваючі побачили, що море біля берега різко змінило свій колір.

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При цьому ніяких сторонніх запахів від води не було чути. Як припустили журналісти, зміна кольору води в морі може бути пов'язана з негодою. Під час шторму пісок і деякі мікрочастинки з дна могли піднятися і "пофарбувати" воду у жовто-рудий колір.

Відзначається, що це досить рідкісне явище. В останній раз воно було зафіксовано два роки тому біля берегів Криму і в цьому році на азовському узбережжі.

Чорне море змінило колір - фото 272399
Чорне море змінило колір
Чорне море змінило колір - фото 272400
Чорне море змінило колір

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Джерело: izmacity
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