Вода у Чорному морі різко змінила колір: фотофакт

Чорне море змінило свій колір на рудо-жовтий в районі курортного селища Катранка (Одеська область).

Перші ознаки зміни кольору почалися увечері в суботу, 25 серпня, з'явилися плями, а 26 серпня відпочиваючі побачили, що море біля берега різко змінило свій колір.

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При цьому ніяких сторонніх запахів від води не було чути. Як припустили журналісти, зміна кольору води в морі може бути пов'язана з негодою. Під час шторму пісок і деякі мікрочастинки з дна могли піднятися і "пофарбувати" воду у жовто-рудий колір.

Відзначається, що це досить рідкісне явище. В останній раз воно було зафіксовано два роки тому біля берегів Криму і в цьому році на азовському узбережжі.

Чорне море змінило колір

Чорне море змінило колір

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