Власники Chromebook можуть дізнатися про "кінець життя" ноутбуків

Користувачі ноутбуків Chromebook здогадувалися, що у кожної моделі є свій кінцевий термін експлуатації, коли оновлення від Google перестануть приходити через закінчення терміну підтримки. Відтепер власники таких ноутбуків зможуть дізнатися інформацію про кінцеву дату оновлень.

Кожному Chromebook було обіцяно підтримку оновлень впродовж приблизно 6,5 років. Нещодавно Google змінила плани і відклала дату "смерті" ще на рік для понад 100 пристроїв на Chrome OS.

І ще: Google припинила підтримку деяких смартфонів: перевірте свій

Опція з інформацією про закінчення підтримки вже з'явилася в збірці Canary. Щоб подивитися, скільки залишилося часу Chromebook, знайдіть в налаштуваннях в розділ "Про Chrome OS", потім перейдіть на сторінку "Додаткові відомості" де є новий рядок "Розклад оновлень", в якій буде вказана дата "кінця життя" ноутбука.

Раніше перевірити дату закінчення терміну дії для оновлень було досить важким заняттям. Від користувача потрібно звіряти серійний номер Chromebook у величезному списку моделей на офіційному сайті виробника. Як повідомляється, Google розробив набагато простіше рішення, яке постачається з оновленням Chrome OS 80.

Читайте також: Учені "зламали" iPhone та смарт-колонки: їм знадобилась лазерна указка