Влада Огайо розіграє 5 мільйонів доларів серед тих, хто вакцинується

Губернатор Огайо Майк Девайн пообіцяв провести для повнолітніх мешканців штату, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, 5 щотижневих лотерей з призом мільйон доларів.

Тож, як пише CBS, кожен переможець може отримати 1 мільйон доларів США. Непогане заохочення для тих, хто планує, але досі вагається вакцинуватися.

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"Через два тижні, 26 травня, ми виберемо переможця. Це буде відбуватися щосереди протягом п'яти тижнів, кожен переможець отримає 1 млн доларів", – заявив Девайн.

Виграші будуть виплачені завдяки коштам з федерального бюджету, що надійшли у штат у рамках пакету заходів зі стимулювання економіки в умовах пандемії. На які конкретні цілі спочатку виділялися гроші, Майк Девайн не уточнив.



Серед вакцинованих мешканців штату розігруватимуть 5 мільйонів доларів / Фото Unsplash

"Дехто може сказати: "Девайн, ти божевільний! Твоя ідея – марна трата грошей". Але насправді справжня трата під час пандемії – життя, втрачене через коронавірус, коли вакцина уже доступна всім", – написав губернатор у твіттері.

Він також оголосив серію з п'яти лотерей для вакцинованих мешканців штату від 12 до 17 років. Вони поборються за стипендію на навчання у будь-якому університеті Огайо. Вона охоплюватиме витрати на освіту, проживання, харчування та книги.

В Огайо зараз вакциновано 36% населення, у всій країні цей показник – 35%, пише The New York Times.

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