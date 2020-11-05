Печуть усі: як приготувати популярні булочки сіннабон

Рецепт тих самих легендарних булочок з корицею – тісто неіснуючої в природі ніжності, вершкова глазур, яка тане в роті, щедра порція кориці... Мільйон калорій і абсолютне задоволення!

Нам знадобиться:

Молоко 200 мл

Сухі дріжджі 11 г

Пшеничне борошно 850 г

Куряче яйце 2 штуки

Вершкове масло 200 г

Тростинний цукор 200 г

Ванільний цукор 10 г

Цукор 100 г

Цукрова пудра 100 г

Кориця 20 г

Сіль 1 чайна ложка

Вершковий сир 100 г

Як приготувати запашні булочки:

Дріжджі розвести в теплому молоці (плюс додаємо трішки цукру (з початкових 100 грамів). Поки дріжджі піднімаються, в окремій мисці збити яйця. До яєць додати розм'якшене масло (1/3 від пачки). У яєчно-масляну суміш додати цукор (залишок з початкових 100 грамів). Змішати розведені в молоці дріжджі з сумішшю з яйця, масла і цукру, ретельно перемішати в посуді, де надалі буде замішуватися тісто. Борошно (600-700 грамів) з'єднати з сіллю. Частину суміші (борошна з сіллю) всипати в дріжджове тісто і вимісити його. Зробити клейковину (чайна ложка борошна + чайна ложка води змішати, зліпити кульку і промити холодною водою). Викласти кульку в тісто, перемішати. Після додавання клейковини додати решту суміші з борошна і солі, вимісити тісто. Накрити кульку рушником і поставити в тепле місце на годину. У цей час підготувати начинку. У мікрохвильовій печі розм'якшити масло (секунд 7-10). З'єднуємо корицю і тростинний цукор. Приступити до збирання. Необхідно розкачати отримане тісто, яке вже мало збільшитися вдвічі, в тонкий великий пласт, бажано прямокутний (приблизно 40 см на 55 см). Розтоплене масло намазати на пласт. Посипати пласт сумішшю кориці і тростинного цукру. Скачати пласт в тугий рулет (чим тугіше, тим краще). Розрізати рулет на сіннабони. Різати можна ножем або ниткою (ниткою краще). Утворені сіннабони укласти в форму для випікання, застелену пекарським папером і змащену вершковим маслом. Поставити в духовку на 20-30 хвилин при 175 градусах (поки не стануть золотистого кольору, потім ще зверху їх трохи підпекти, щоб цукор розчинився). Після того, як булочки підрум'янились і готові, вийняти їх з духовки і відразу покрити вершковою сумішшю (можна змастити пензликом, а можна і залити). В кінці можна прикрасити за бажанням тертим шоколадом або горішками. Але оригінальний смак ні з чим не порівняти.

Смачні сіннабон

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