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Які знаки Зодіаку мандрують найбільше
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Багато людей просто обожнюють подорожувати. Названі знаки Зодіаку, які жити не можуть без пригод.
Лев. Цей знак Зодіаку просто жадає подорожей, Леви знають, як провести свій час, надають цьому особливого значення. Рішучі, впевнені в собі, Леви завжди готові вирушити в далекі поїздки, вони розумні і різнобічні особистості. Для подорожей варто обрати Францію, Іспанію.
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Терези. Романтична натура, яка прагне чогось нового і цікавого в своєму житті. Терези обожнюють подорожі на великі відстані, насолоджуються найцікавішим і найбільш незвичайним у своєму житті. Люблять, щоб все було організовано, тому подорож в групі принесе велике щастя. Психологи радять їм відвідати Іспанію, Італію і Францію.
Скорпіон. Обожнюють пригоди, подорожі, їх важко втримати вдома, вони готові на різні життєві подвиги. Для них важливо, щоб все було гармонійним і цікавим. Психологи радять Скорпіонам поїхати в Індію, Норвегію, в Нову Зеландію.
Водолій. Обожнюють бути скрізь і всюди, для них подорож викликає велике захоплення. Вони можуть поїхати в ті місця, де рідко буває людина. Їх цікавить усе. Можна поїхати в Індію, Китай.
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