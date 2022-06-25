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vioria – "Я просто хочу додому": мережу підкорює пісня юної виконавиці

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vioria – "Я просто хочу додому": мережу підкорює пісня юної виконавиці - фото 1

Молода співачка vioria випустила новий трек "я просто хочу додому". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню, яка вже встигла засісти в головах активних користувачів соцмереж.

Прем'єра пісні відбулася 19 червня на YouTube. І за два дні "Я просто хочу додому" вже набрала понад 27 000 переглядів.

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Зауважимо, що цей трек став вірусним серед користувачів TikTok ще до офіційного релізу. У популярній соцмережі на цю композицію зняли кілька десятків тисяч коротких відео.

Віолетті 18 років і вона хоче стати першою юнкою, яка докаже, що українською мовою можна писати та співати гарні й хітові пісні для підлітків.

Слухати пісню vioria – я просто хочу додому:

Слова пісні vioria – я просто хочу додому:

я не прошу від життя багато
хочу засипати у своїй кімнаті
там плакати на стінах
розмальований шкаф

моя чорна гітара і за вікнами мрак
я листаю фото, від невідомості плачу
думаю, що я для когось, щось можливо і значу
згадую своє місто, свій дім, я хочу бути поруч з ним

я просто хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому

хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому

я просто хочу додому
я хочу додому
я просто хочу додому
я хочу додому

я повернусь туди скоро
я запишу три альбоми
тільки там я точно зможу
закохатися весною

знову теплий світанок
настане ранок
я з тобою буду разом
ти забудеш всі образи

я просто хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому

хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому

я просто хочу додому
я хочу додому
я так хочу додому
я повернусь додому

я так хочу додому
я повернусь додому

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