vioria – "Я просто хочу додому": мережу підкорює пісня юної виконавиці

Молода співачка vioria випустила новий трек "я просто хочу додому". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню, яка вже встигла засісти в головах активних користувачів соцмереж.

Прем'єра пісні відбулася 19 червня на YouTube. І за два дні "Я просто хочу додому" вже набрала понад 27 000 переглядів.

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Зауважимо, що цей трек став вірусним серед користувачів TikTok ще до офіційного релізу. У популярній соцмережі на цю композицію зняли кілька десятків тисяч коротких відео.

Віолетті 18 років і вона хоче стати першою юнкою, яка докаже, що українською мовою можна писати та співати гарні й хітові пісні для підлітків.

Слухати пісню vioria – я просто хочу додому:

Слова пісні vioria – я просто хочу додому:

я не прошу від життя багато

хочу засипати у своїй кімнаті

там плакати на стінах

розмальований шкаф

моя чорна гітара і за вікнами мрак

я листаю фото, від невідомості плачу

думаю, що я для когось, щось можливо і значу

згадую своє місто, свій дім, я хочу бути поруч з ним

я просто хочу додому у свою кімнату

писати пісні і любов малювати

дивитися фільми

і все що завгодно

все що я мрію

повернутись додому

хочу додому у свою кімнату

писати пісні і любов малювати

дивитися фільми

і все що завгодно

все що я мрію

повернутись додому

я просто хочу додому

я хочу додому

я просто хочу додому

я хочу додому

я повернусь туди скоро

я запишу три альбоми

тільки там я точно зможу

закохатися весною

знову теплий світанок

настане ранок

я з тобою буду разом

ти забудеш всі образи

я просто хочу додому у свою кімнату

писати пісні і любов малювати

дивитися фільми

і все що завгодно

все що я мрію

повернутись додому

хочу додому у свою кімнату

писати пісні і любов малювати

дивитися фільми

і все що завгодно

все що я мрію

повернутись додому

я просто хочу додому

я хочу додому

я так хочу додому

я повернусь додому

я так хочу додому

я повернусь додому

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