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vioria – "Я просто хочу додому": мережу підкорює пісня юної виконавиці
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Молода співачка vioria випустила новий трек "я просто хочу додому". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню, яка вже встигла засісти в головах активних користувачів соцмереж.
Прем'єра пісні відбулася 19 червня на YouTube. І за два дні "Я просто хочу додому" вже набрала понад 27 000 переглядів.
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Зауважимо, що цей трек став вірусним серед користувачів TikTok ще до офіційного релізу. У популярній соцмережі на цю композицію зняли кілька десятків тисяч коротких відео.
Віолетті 18 років і вона хоче стати першою юнкою, яка докаже, що українською мовою можна писати та співати гарні й хітові пісні для підлітків.
Слухати пісню vioria – я просто хочу додому:
Слова пісні vioria – я просто хочу додому:
я не прошу від життя багато
хочу засипати у своїй кімнаті
там плакати на стінах
розмальований шкаф
моя чорна гітара і за вікнами мрак
я листаю фото, від невідомості плачу
думаю, що я для когось, щось можливо і значу
згадую своє місто, свій дім, я хочу бути поруч з ним
я просто хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому
хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому
я просто хочу додому
я хочу додому
я просто хочу додому
я хочу додому
я повернусь туди скоро
я запишу три альбоми
тільки там я точно зможу
закохатися весною
знову теплий світанок
настане ранок
я з тобою буду разом
ти забудеш всі образи
я просто хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому
хочу додому у свою кімнату
писати пісні і любов малювати
дивитися фільми
і все що завгодно
все що я мрію
повернутись додому
я просто хочу додому
я хочу додому
я так хочу додому
я повернусь додому
я так хочу додому
я повернусь додому
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