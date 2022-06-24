Саша Чемеров презентував нову пісню "Замість мене" та кліп, який зняли на тепловізор

Популярний український рок-музикант Саша Чемеров зняв відеороботу на пісню "Замість мене". Особливість у тому, що картинку, яку бачить глядач, зняли на тепловізор на вулицях Львова. Дивіться і ви!

Ця пісня – перший реліз співака, в якому він не є автором музичної композиції. Автор тексту та музики "Замість мене" – саундпродюсер Олександр Філоненко.

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"Це унікальна робота з відео. Ніхто раніше не знімав кліп використовуючи тільки тепловізор. Зняти ліпсінг на тепловізор було дуже непросто, ми витратили на це кілька днів. Ця пісня – надія і констатація факту. Її стиль, напевно, романтичний гранж. Картинка точно передає настрій пісні, а концепція дає зрозуміти, що ми всі під прицілом, ми всі в небезпеці", – прокоментував нову роботу Чаша Чемеров.

Слухати пісню Саша Чемеров – Замість Мене:

Слова пісні Саша Чемеров – Замість Мене:

Наступної весни

Ми будемо бачити спокійні сни

А може й ні

С тобою на війні

Перемагаємо чи ні

Всередині й на зовні

Більше мене нема

Замість мене війна

Більше мене нема

Замість мене війна

Тривожної весни

Ми стали кращими чи ні

Більш людяними чи ні

Зі мною назавжди

Все те від чого холод по спині

І всі ті сни

Більше мене нема

Замість мене війна

Більше мене нема

Замість мене війна

Прокинемось чи ні

Обіймимось чи ні

Побачимось чи ні

Повернемось живі

Прокинемось чи ні

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