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Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів

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Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів - фото 1

14 серпня о 18:00 у львівському клубі "Малевич" Віктор Павлік зіграє благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів, повідомили організатори. Артист заспіває найулюбленіші хіти шанувальників.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародний Гуманітарний Фонд, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.

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До організації концерту долучилися VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і БФ Power of Peace.

"30 років на сцені, 27 студійних альбомів і сотні відіграних концертів. Його творчість знає кожний, а пісні не залишають байдужим нікого. Цей концерт буде справжньою симфонією музики, улюбленого голосу і віртуозної гри кращих музикантів", – зазначають організатори.

Віктор Павлік дасть благодійний концерт у Львові на підтримку військових госпіталів - фото 510417

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