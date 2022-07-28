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Відвідайте традиційні недільні заходи Дударика на підтримку ЗСУ: запрошує школа ім. Кацала

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Відвідайте традиційні недільні заходи Дударика на підтримку ЗСУ: запрошує школа ім. Кацала - фото 1

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" вирушила у Дружню Латвію, а її традиційні благодійні заходи у Львові проведе Львівська державна хорова школа "Дударик" ім. Миколи Кацала. Про це повідомили у Дударику.

Як відомо, капела перебуватиме у Латвії 27-31 липня з волонтерськими концертами "Стій з Україною", а зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ.

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Водночас Львівська державна хорова школа "Дударик" ім. Миколи Кацала запрошує на концерт на підтримку ЗСУ після літургії у храмі Святого Лазаря в неділю, 31 липня, о 12:30, а після концерту – на частування благодійною кавою із сирником.

Нагадаємо, "Дударик" торує стежки Української Мандрівної Капели Олександра Кошиця, яка в часі визвольних змагань за УНР "била у дзвони" по цілому світу. Друзі – ті ж, вороги – ті самі, лише століття не те і 100 років різниця.

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