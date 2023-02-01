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Військовослужбовцям скасують додаткову виплату у 30 тисяч гривень – у чому причина

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Військовослужбовцям скасують додаткову виплату у 30 тисяч гривень – у чому причина - фото 1

Її скасують для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

З 1 лютого для військовослужбовців, які перебувають далеко в тилу, поза зоною бойових дій і не виконують завдань на сході, півдні чи півночі країни, скасують додаткову місячну виплату у 30 тисяч гривень, повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати – 30 тисяч гривень", – пише пресслужба Міноборони.

У зв'язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки й оборони України.

Також у Міноборони наголосили, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти - виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Військовослужбовцям скасують додаткову виплату у 30 тисяч гривень – у чому причина - фото 519175

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