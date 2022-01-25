Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у лютому 2022 року

Додаткові вихідні у лютому не заплановані. У лютому українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2022 році!

Усі вихідні дні у лютому 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

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Вихідні у лютому 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У лютому 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Додаткових вихідних не передбачено.

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на лютий 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

* вихідні у лютому 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на лютий 2022

1 лютого , вівторок – Китайський Новий рік

, вівторок – Китайський Новий рік 2 лютого , середа – День бабака

, середа – День бабака 3 лютого , четвер – День значного ривка

, четвер – День значного ривка 4 лютого , п'ятниця – Всесвітній день боротьби проти раку

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби проти раку 5 лютого , субота – Всесвітній день Нутели

, субота – Всесвітній день Нутели 6 лютого , неділя – Всесвітній день без мобільного телефону

, неділя – Всесвітній день без мобільного телефону 7 лютого , понеділок – День балету

, понеділок – День балету 8 лютого , вівторок – День безпеки в Інтернеті

, вівторок – День безпеки в Інтернеті 9 лютого , середа – Міжнародний день стоматолога 10 лютого , четвер – Всесвітній день зернобобових

, середа – Міжнародний день стоматолога 11 лютого , п'ятниця – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

, п'ятниця – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 12 лютого , субота – День Дарвіна

, субота – День Дарвіна 13 лютого , неділя – Всесвітній День радіо

, неділя – Всесвітній День радіо 14 лютого , понеділок – День всіх закоханих

, понеділок – День всіх закоханих 15 лютого , вівторок – Стрітення Господнє

, вівторок – Стрітення Господнє 16 лютого , середа – День інновацій

, середа – День інновацій 17 лютого , четвер – День спонтанного прояву доброти

, четвер – День спонтанного прояву доброти 18 лютого , п'ятниця – День батарейки

, п'ятниця – День батарейки 19 лютого , субота – Державний герб України

, субота – Державний герб України 20 лютого , неділя – День Героїв Небесної Сотні

, неділя – День Героїв Небесної Сотні 21 лютого , понеділок – Міжнародний день рідної мови

, понеділок – Міжнародний день рідної мови 22 лютого , вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин

, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин 23 лютого , середа – День керлінгу

, середа – День керлінгу 24 лютого , четвер – Всесвітній день інформаційної архітектури

, четвер – Всесвітній день інформаційної архітектури 25 лютого , п'ятниця – День пістолета

, п'ятниця – День пістолета 26 лютого , субота – День карнавалу

, субота – День карнавалу 27 лютого , неділя – Міжнародний день полярного ведмедя

, неділя – Міжнародний день полярного ведмедя 28 лютого, понеділок – Масляна

Що робити на вихідних у лютому 2022:

читати книги

їсти мандарини

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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