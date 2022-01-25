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Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у лютому не заплановані. У лютому українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2022 році!
Усі вихідні дні у лютому 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.
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Вихідні у лютому 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
У лютому 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Додаткових вихідних не передбачено.
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на лютий 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
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|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
* вихідні у лютому 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на лютий 2022
- 1 лютого, вівторок – Китайський Новий рік
- 2 лютого, середа – День бабака
- 3 лютого, четвер – День значного ривка
- 4 лютого, п'ятниця – Всесвітній день боротьби проти раку
- 5 лютого, субота – Всесвітній день Нутели
- 6 лютого, неділя – Всесвітній день без мобільного телефону
- 7 лютого, понеділок – День балету
- 8 лютого, вівторок – День безпеки в Інтернеті
- 9 лютого, середа – Міжнародний день стоматолога
- 10 лютого, четвер – Всесвітній день зернобобових
- 11 лютого, п'ятниця – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
- 12 лютого, субота – День Дарвіна
- 13 лютого, неділя – Всесвітній День радіо
- 14 лютого, понеділок – День всіх закоханих
- 15 лютого, вівторок – Стрітення Господнє
- 16 лютого, середа – День інновацій
- 17 лютого, четвер – День спонтанного прояву доброти
- 18 лютого, п'ятниця – День батарейки
- 19 лютого, субота – Державний герб України
- 20 лютого, неділя – День Героїв Небесної Сотні
- 21 лютого, понеділок – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин
- 23 лютого, середа – День керлінгу
- 24 лютого, четвер – Всесвітній день інформаційної архітектури
- 25 лютого, п'ятниця – День пістолета
- 26 лютого, субота – День карнавалу
- 27 лютого, неділя – Міжнародний день полярного ведмедя
- 28 лютого, понеділок – Масляна
- читати книги
- їсти мандарини
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!
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