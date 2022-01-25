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Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у лютому 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у лютому 2022 року

Додаткові вихідні у лютому не заплановані. У лютому українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у лютому у 2022 році!

Усі вихідні дні у лютому 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, другого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 28.

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Вихідні у лютому 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у лютому, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

У лютому 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Додаткових вихідних не передбачено.

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на лютий 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
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28

* вихідні у лютому 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на лютий 2022

  • 1 лютого, вівторок – Китайський Новий рік
  • 2 лютого, середа – День бабака
  • 3 лютого, четвер – День значного ривка
  • 4 лютого, п'ятниця – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 5 лютого, субота – Всесвітній день Нутели
  • 6 лютого, неділя – Всесвітній день без мобільного телефону
  • 7 лютого, понеділок – День балету
  • 8 лютого, вівторок – День безпеки в Інтернеті
  • 9 лютого, середа – Міжнародний день стоматолога
    • 10 лютого, четвер – Всесвітній день зернобобових
  • 11 лютого, п'ятниця – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
  • 12 лютого, субота – День Дарвіна
  • 13 лютого, неділя – Всесвітній День радіо
  • 14 лютого, понеділок – День всіх закоханих
  • 15 лютого, вівторок – Стрітення Господнє
  • 16 лютого, середа – День інновацій
  • 17 лютого, четвер – День спонтанного прояву доброти
  • 18 лютого, п'ятниця – День батарейки
  • 19 лютого, субота – Державний герб України
  • 20 лютого, неділя – День Героїв Небесної Сотні
  • 21 лютого, понеділок – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого, вівторок – Всесвітній день стерилізації домашніх тварин
  • 23 лютого, середа – День керлінгу
  • 24 лютого, четвер – Всесвітній день інформаційної архітектури
  • 25 лютого, п'ятниця – День пістолета
  • 26 лютого, субота – День карнавалу
  • 27 лютого, неділя – Міжнародний день полярного ведмедя
  • 28 лютого, понеділок – Масляна
Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 490664
Що робити на вихідних у лютому 2022:
  • читати книги
  • їсти мандарини
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Загальноукраїнський карантин триває у зв'язку з пандемією. Будьте здорові!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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