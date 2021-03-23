Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у квітні 2021 року

Додаткові вихідні у квітні традиційно не заплановані! У квітні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у квітні у 2021 році!

Додаткові вихідні дні у квітні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, четвертого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у квітні 2021

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

Календар вихідних на квітень 2021

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у квітні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на квітень 2021

1 квітня , четвер – День Сміху, Міжнародний день птахів

, четвер – День Сміху, Міжнародний день птахів 2 квітня , п'ятниця – Міжнародний день дитячої книги

, п'ятниця – Міжнародний день дитячої книги 3 квітня , субота – Всесвітній день водних тварин

, субота – Всесвітній день водних тварин 4 квітня , неділя – Міжнародний День бродячих тварин

, неділя – Міжнародний День бродячих тварин 5 квітня , понеділок – Міжнародний День супу

, понеділок – Міжнародний День супу 6 квітня , вівторок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

, вівторок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 7 квітня , середа – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення

, середа – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення 8 квітня , четвер – Міжнародний день рома

, четвер – Міжнародний день рома 9 квітня , п'ятниця – День антикваріату

, п'ятниця – День антикваріату 10 квітня , субота – Міжнародний день братів і сестер

, субота – Міжнародний день братів і сестер 11 квітня , неділя – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

, неділя – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона 12 квітня , понеділок – Всесвітній День рок-н-ролу

, понеділок – Всесвітній День рок-н-ролу 13 квітня , вівторок – День ерудита

, вівторок – День ерудита 14 квітня , середа – Міжнародний день моментів сміху

, середа – Міжнародний день моментів сміху 15 квітня , четвер – Всесвітній день мистецтва

, четвер – Всесвітній день мистецтва 16 квітня , п'ятниця – Всесвітній день голосу

, п'ятниця – Всесвітній день голосу 17 квітня , субота – День довкілля

, субота – День довкілля 18 квітня , неділя – Міжнародний день пам’яток та історичних місць

, неділя – Міжнародний день пам’яток та історичних місць 19 квітня , понеділок – День велосипеда

, понеділок – День велосипеда 20 квітня , вівторок – Міжнародний день китайської мови

, вівторок – Міжнародний день китайської мови 21 квітня , середа – Міжнародний день секретаря

, середа – Міжнародний день секретаря 22 квітня , четвер – Всесвітній день Матері-Землі

, четвер – Всесвітній день Матері-Землі 23 квітня , п'ятниця – Всесвітній день книг і авторського права

, п'ятниця – Всесвітній день книг і авторського права 24 квітня , субота – Міжнародний день солідарності молоді

, субота – Міжнародний день солідарності молоді 25 квітня , неділя – Міжнародний День ДНК

, неділя – Міжнародний День ДНК 26 квітня , понеділок – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

, понеділок – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля 27 квітня , вівторок – День азбуки Морзе

, вівторок – День азбуки Морзе 28 квітня , середа – Всесвітній день охорони праці

, середа – Всесвітній день охорони праці 29 квітня , четвер – Міжнародний день танцю

, четвер – Міжнародний день танцю 30 квітня, п'ятниця – Міжнародний день джазу

Що робити на вихідних у квітні 2021:

читати книги

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку лісом

завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї

якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном

ходити в музеї та на екскурсії просто неба

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

зробити ремонт, перестановку меблів

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!

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