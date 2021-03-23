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Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у квітні 2021 року - фото 1
коли будуть вихідні у квітні 2021 року

Додаткові вихідні у квітні традиційно не заплановані! У квітні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у квітні у 2021 році!

Додаткові вихідні дні у квітні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, четвертого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік

Вихідні у квітні 2021

Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!

Календар вихідних на квітень 2021

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* вихідні у квітні 2021 виділено червоним кольором

У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.

Усі державні та релігійні свята на квітень 2021

  • 1 квітня, четвер – День Сміху, Міжнародний день птахів
  • 2 квітня, п'ятниця – Міжнародний день дитячої книги
  • 3 квітня, субота – Всесвітній день водних тварин
  • 4 квітня, неділя – Міжнародний День бродячих тварин
  • 5 квітня, понеділок – Міжнародний День супу
  • 6 квітня, вівторок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
  • 7 квітня, середа – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення
  • 8 квітня, четвер – Міжнародний день рома
  • 9 квітня, п'ятниця – День антикваріату
  • 10 квітня, субота – Міжнародний день братів і сестер
  • 11 квітня, неділя – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
  • 12 квітня, понеділок – Всесвітній День рок-н-ролу
  • 13 квітня, вівторок – День ерудита
  • 14 квітня, середа – Міжнародний день моментів сміху
  • 15 квітня, четвер – Всесвітній день мистецтва
  • 16 квітня, п'ятниця – Всесвітній день голосу
  • 17 квітня, субота – День довкілля
  • 18 квітня, неділя – Міжнародний день пам’яток та історичних місць
  • 19 квітня, понеділок – День велосипеда
  • 20 квітня, вівторок – Міжнародний день китайської мови
  • 21 квітня, середа – Міжнародний день секретаря
  • 22 квітня, четвер – Всесвітній день Матері-Землі
  • 23 квітня, п'ятниця – Всесвітній день книг і авторського права
  • 24 квітня, субота – Міжнародний день солідарності молоді
  • 25 квітня, неділя – Міжнародний День ДНК
  • 26 квітня, понеділок – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
  • 27 квітня, вівторок – День азбуки Морзе
  • 28 квітня, середа – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня, четвер – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня, п'ятниця – Міжнародний день джазу
Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 452372
Що робити на вихідних у квітні 2021:
  • читати книги
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку лісом
  • завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
  • якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
  • ходити в музеї та на екскурсії просто неба
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • зробити ремонт, перестановку меблів
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!

Читайте також: Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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