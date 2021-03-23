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Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у квітні традиційно не заплановані! У квітні українці отримають вихідні, під час яких можна буде розслабитися. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у квітні у 2021 році!
Додаткові вихідні дні у квітні 2021 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, четвертого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
І ще: Вихідні дні 2021 рік в Україні: календар державних свят на рік
Вихідні у квітні 2021
Розповідаємо, коли саме вони будуть, щоб ви спланували свій час та відпочинок!
Календар вихідних на квітень 2021
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|29
|30
* вихідні у квітні 2021 виділено червоним кольором
У багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати запис.
Усі державні та релігійні свята на квітень 2021
- 1 квітня, четвер – День Сміху, Міжнародний день птахів
- 2 квітня, п'ятниця – Міжнародний день дитячої книги
- 3 квітня, субота – Всесвітній день водних тварин
- 4 квітня, неділя – Міжнародний День бродячих тварин
- 5 квітня, понеділок – Міжнародний День супу
- 6 квітня, вівторок – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку
- 7 квітня, середа – Всесвітній день здоров'я, Благовіщення
- 8 квітня, четвер – Міжнародний день рома
- 9 квітня, п'ятниця – День антикваріату
- 10 квітня, субота – Міжнародний день братів і сестер
- 11 квітня, неділя – Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
- 12 квітня, понеділок – Всесвітній День рок-н-ролу
- 13 квітня, вівторок – День ерудита
- 14 квітня, середа – Міжнародний день моментів сміху
- 15 квітня, четвер – Всесвітній день мистецтва
- 16 квітня, п'ятниця – Всесвітній день голосу
- 17 квітня, субота – День довкілля
- 18 квітня, неділя – Міжнародний день пам’яток та історичних місць
- 19 квітня, понеділок – День велосипеда
- 20 квітня, вівторок – Міжнародний день китайської мови
- 21 квітня, середа – Міжнародний день секретаря
- 22 квітня, четвер – Всесвітній день Матері-Землі
- 23 квітня, п'ятниця – Всесвітній день книг і авторського права
- 24 квітня, субота – Міжнародний день солідарності молоді
- 25 квітня, неділя – Міжнародний День ДНК
- 26 квітня, понеділок – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля
- 27 квітня, вівторок – День азбуки Морзе
- 28 квітня, середа – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня, четвер – Міжнародний день танцю
- 30 квітня, п'ятниця – Міжнародний день джазу
- читати книги
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку лісом
- завести домашню тваринку, адже у вас буде час на неї
- якщо у вас є машина, то можете подорожувати цілою Україну або лише своїм регіоном
- ходити в музеї та на екскурсії просто неба
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- зробити ремонт, перестановку меблів
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Цьогоріч, у зв'язку з пандемією, загальноукраїнський карантин триває. Будьте здорові!
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