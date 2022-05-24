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Вихідні і свята у червні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

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коли будуть вихідні у червні 2022 року - фото 1
коли будуть вихідні у червні 2022 року

Додаткові вихідні у червні раніше були заплановані з нагоди Дня Конституції України. Проте у червні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2022 році!

Усі вихідні дні у червні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у червні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час!

У червні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на червень 2022:

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* вихідні у червні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на червень 2022

  • 1 червня, середа​ – Міжнародний день захисту дітей
  • 2 червня, четвер – Вознесіння Господнє
  • 3 червня, п'ятниця – Всесвітній день велосипедистів
  • 4 червня, субота – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії
  • 5 червня, неділя – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
  • 6 червня, понеділок – День журналіста України
  • 7 червня, вівторок – Всесвітній день продовольчої безпеки
  • 8 червня, середа – Всесвітній день океанів
  • 9 червня, четвер – Міжнародний день друзів
  • 10 червня, п'ятниця – День Португалії та португальських спільнот
  • 11 червня, субота – День міста Севастополь
  • 12 червня, неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця
  • 13 червня, понеділок – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
  • 14 червня, вівторок – Всесвітній день донора крові
  • 15 червня, середа – День захисту людей похилого віку
  • 16 червня, четвер – Міжнародний день сімейних грошових переказів
  • 17 червня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
  • 18 червня, субота – День дільничного офіцера поліції в Україні
  • 19 червня, неділя – День батька
  • 20 червня, понеділок – Всесвітній день біженців
  • 21 червня, вівторок – День літнього сонцестояння
  • 22 червня, середа – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні
  • 23 червня, четвер – Міжнародний Олімпійський день
  • 24 червня, п'ятниця – День бізнес-аналітика
  • 25 червня, субота – Міжнародний день моряка
  • 26 червня, неділя – День молодіжних і дитячих громадських організацій України
  • 27 червня, понеділок – Міжнародний день рибальства
  • 28 червня, вівторок – День Конституції України
  • 29 червня, середа – Міжнародний день тропіків
  • 30 червня, четвер – Міжнародний день астероїда
Вихідні і свята у червні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні - фото 506005
Що робити на вихідних у червні 2022:
  • читати книги
  • їсти фрукти
  • дивитися фільми та серіали
  • спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
  • готувати нові та цікаві страви
  • проходити освітні курси та майстер-класи
  • вчити іноземні мови онлайн
  • влаштувати прогулянку парком
  • завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
  • займатися рукоділлям
  • вирощувати зелень на підвіконні
  • влаштувати генеральне прибирання
  • займатися спортом
  • слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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