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Вихідні і свята у червні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
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Додаткові вихідні у червні раніше були заплановані з нагоди Дня Конституції України. Проте у червні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2022 році!
Усі вихідні дні у червні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.
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Вихідні у червні 2022
Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час!
У червні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.
Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.
Календар вихідних на червень 2022:
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
* вихідні у червні 2022 виділено червоним кольором
Усі державні та релігійні свята на червень 2022
- 1 червня, середа – Міжнародний день захисту дітей
- 2 червня, четвер – Вознесіння Господнє
- 3 червня, п'ятниця – Всесвітній день велосипедистів
- 4 червня, субота – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії
- 5 червня, неділя – Всесвітній день охорони навколишнього середовища
- 6 червня, понеділок – День журналіста України
- 7 червня, вівторок – Всесвітній день продовольчої безпеки
- 8 червня, середа – Всесвітній день океанів
- 9 червня, четвер – Міжнародний день друзів
- 10 червня, п'ятниця – День Португалії та португальських спільнот
- 11 червня, субота – День міста Севастополь
- 12 червня, неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця
- 13 червня, понеділок – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм
- 14 червня, вівторок – Всесвітній день донора крові
- 15 червня, середа – День захисту людей похилого віку
- 16 червня, четвер – Міжнародний день сімейних грошових переказів
- 17 червня, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою
- 18 червня, субота – День дільничного офіцера поліції в Україні
- 19 червня, неділя – День батька
- 20 червня, понеділок – Всесвітній день біженців
- 21 червня, вівторок – День літнього сонцестояння
- 22 червня, середа – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні
- 23 червня, четвер – Міжнародний Олімпійський день
- 24 червня, п'ятниця – День бізнес-аналітика
- 25 червня, субота – Міжнародний день моряка
- 26 червня, неділя – День молодіжних і дитячих громадських організацій України
- 27 червня, понеділок – Міжнародний день рибальства
- 28 червня, вівторок – День Конституції України
- 29 червня, середа – Міжнародний день тропіків
- 30 червня, четвер – Міжнародний день астероїда
- читати книги
- їсти фрукти
- дивитися фільми та серіали
- спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок
- готувати нові та цікаві страви
- проходити освітні курси та майстер-класи
- вчити іноземні мови онлайн
- влаштувати прогулянку парком
- завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї
- займатися рукоділлям
- вирощувати зелень на підвіконні
- влаштувати генеральне прибирання
- займатися спортом
- слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!
Читайте також: Церковний календар на червень 2022 року: православний і греко-католицький
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