Вихідні і свята у червні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні

коли будуть вихідні у червні 2022 року

Додаткові вихідні у червні раніше були заплановані з нагоди Дня Конституції України. Проте у червні українці отримають лише звичайні вихідні, у зв'язку з воєнним станом. Дізнайтеся, скільки ж вихідних буде в Україні у червні у 2022 році!

Усі вихідні дні у червні 2022 передбачені в офіційному календарі свят на рік. Відповідно до нього, шостого місяця у році ми отримаємо 8 вихідних, це традиційні суботи-неділі й державні та релігійні свята. Загальна кількість календарних днів у місяці – 30.

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Вихідні у червні 2022

Розповідаємо, коли саме будуть вихідні у червні, щоб ви спланували свій час!

У червні 2022 року українці отримають традиційні 8 вихідних у суботи та неділі. Кількість додаткових вихідних у цьому році не передбачено, адже триває воєнний стан в країні й скасовані усі додаткові вихідні.

Зауважте, що у багатьох компаніях та державних установах ці дні є неробочими, тому заздалегідь дізнайтеся, перш ніж планувати похід чи запис.

Календар вихідних на червень 2022:

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* вихідні у червні 2022 виділено червоним кольором

Усі державні та релігійні свята на червень 2022

1 червня , середа​ – Міжнародний день захисту дітей

, середа​ – Міжнародний день захисту дітей 2 червня , четвер – Вознесіння Господнє

, четвер – 3 червня , п'ятниця – Всесвітній день велосипедистів

, п'ятниця – Всесвітній день велосипедистів 4 червня , субота – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії

, субота – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії 5 червня , неділя – Всесвітній день охорони навколишнього середовища

, неділя – Всесвітній день охорони навколишнього середовища 6 червня , понеділок – День журналіста України

, понеділок – День журналіста України 7 червня , вівторок – Всесвітній день продовольчої безпеки

, вівторок – Всесвітній день продовольчої безпеки 8 червня , середа – Всесвітній день океанів

, середа – Всесвітній день океанів 9 червня , четвер – Міжнародний день друзів

, четвер – Міжнародний день друзів 10 червня , п'ятниця – День Португалії та португальських спільнот

, п'ятниця – День Португалії та португальських спільнот 11 червня , субота – День міста Севастополь

, субота – День міста Севастополь 12 червня , неділя – День Святої Трійці. П'ятдесятниця

, неділя – 13 червня , понеділок – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

, понеділок – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм 14 червня , вівторок – Всесвітній день донора крові

, вівторок – Всесвітній день донора крові 15 червня , середа – День захисту людей похилого віку

, середа – День захисту людей похилого віку 16 червня , четвер – Міжнародний день сімейних грошових переказів

, четвер – Міжнародний день сімейних грошових переказів 17 червня , п'ятниця – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою

, п'ятниця – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою 18 червня , субота – День дільничного офіцера поліції в Україні

, субота – День дільничного офіцера поліції в Україні 19 червня , неділя – День батька

, неділя – 20 червня , понеділок – Всесвітній день біженців

, понеділок – Всесвітній день біженців 21 червня , вівторок – День літнього сонцестояння

, вівторок – День літнього сонцестояння 22 червня , середа – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні

, середа – День скорботи та вшанування пам'яті жертв Війни в Україні 23 червня , четвер – Міжнародний Олімпійський день

, четвер – Міжнародний Олімпійський день 24 червня , п'ятниця – День бізнес-аналітика

, п'ятниця – День бізнес-аналітика 25 червня , субота – Міжнародний день моряка

, субота – Міжнародний день моряка 26 червня , неділя – День молодіжних і дитячих громадських організацій України

, неділя – День молодіжних і дитячих громадських організацій України 27 червня , понеділок – Міжнародний день рибальства

, понеділок – Міжнародний день рибальства 28 червня , вівторок – День Конституції України

, вівторок – 29 червня , середа – Міжнародний день тропіків

, середа – Міжнародний день тропіків 30 червня, четвер – Міжнародний день астероїда

Що робити на вихідних у червні 2022:

читати книги

їсти фрукти

дивитися фільми та серіали

спілкуватися з рідними та друзями через відеозв'язок

готувати нові та цікаві страви

проходити освітні курси та майстер-класи

вчити іноземні мови онлайн

влаштувати прогулянку парком

завести домашню тваринку, якщо у вас буде час на неї

займатися рукоділлям

вирощувати зелень на підвіконні

влаштувати генеральне прибирання

займатися спортом

слухати та читати Радіо МАКСИМУМ!

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