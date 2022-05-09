Відтепер закордонний та внутрішній паспорти оформлятимуть одночасно – прем'єр Шмигаль

Уряд України 7 травня затвердив пілотний проєкт, який дасть змогу одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорт. Чому це важливо, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Метою цього експериментального проєкту полягає у тому, щоб удосконалити надання адміністративних послуг у сфері міграції, а також мінімізація часу для їх отримання в умовах введення та продовженням воєнного стану. Наразі планують, що такий проєкт діятиме протягом двох років.

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Українці зможуть одночасно оформити чи обміняти паспорти громадянина України та закордонного, а також можна буде оформити новий паспорт замість втраченого або викраденого.

"Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу", – заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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