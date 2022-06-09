Відтепер і у Львові: шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво відкрив новий ресторан

Зірковий кулінар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відкрив свій новий заклад BAO Casual у Львові. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ресторан BAO Casual – це сучасна китайська кухня. Відвідати заклад та скуштувати традиційні страви, як от качка по-пекінськи чи вонтони, можна у центрі Львова.

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Ектор Хіменес-Браво вже відкрив два заклади у Києві, а відтепер керуватиме й рестораном у Львові. У меню китайська їжа в сучасній презентації: супи, фірмові коктейлі, салати, качка по-пекінськи, вонтони, дімсами тощо.

"В цьому ресторані ми передали всю любов і тепло, якими з нами поділився Львів", – так Ектор прокоментував відкриття нового закладу у своїх соцмережах.

Щодо цін у BAO Casual, то вони вище середнього – середній чек навряд вийде менше ніж 500 гривень на гостя.

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