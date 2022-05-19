Відомо у скільки Європейська Комісія оцінила план відновлення України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив перед Міністрами розвитку країн Великої Сімки та повідомив, що Європейська Комісія оцінила вартість відновлення України. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

План відновлення України обійдеться в 500-600 мільярдів євро. Уряд вже розробляє масштабний план відновлення та модернізації України.

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Також прем'єр-міністр закликав усіх міжнародних партнерів взяти на себе лідерство у процесі відновлення регіонів, громад чи міст.

"Я неодноразово говорив, що перемога нашої армії на полі бою – це 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу", – підкреслив очільник Уряду Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів про підходи, якими планують запровадити:

регіональність (країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста чи регіону)

(країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста чи регіону) параметричність (напрацювання конкретних параметрів відбудови та трансформації кожного сектору економіки)

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