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війна

Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков

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Олексій Новіков - фото 1
Олексій Новіков

Титул "Найсильніший чоловік Європи 2022" прямує до України, адже це звання отримав Олексій Новіков. Дізнайтеся, як він здобув перемогу у змаганні "Ігри гігантів".

У Лідсі, що у Великобританії, відбулися змагання стронгменів. Українець здобув перемогу у двох із п'яти вправ турніру, набравши 52 бали. Таким чином він посів підсумкове перше місце.

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Другим став шотландець Люк Столтмен, третє місце отримав грузин Костянтин Джанашіа. На змагання виступав й інший українець – Павло Кордіяк, який залишився за крок то призового місця. Він посів четверту позицію і набрав 37 очок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Під час нагородження Олексій Новіков сказав, що втішений своєю перемогою, а також звернувся до залу, що всі вшанували пам'ять загиблих у війні проти російських загарбників.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми будемо найбільш квітучою країною на планеті. Ми будемо жити дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна - це дійсно найкраща країна. Не хочу ніде жити, крім України. Слава Україні! Це свято пройшло дуже весело і здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх загиблих", – сказав Олексій.

Також відомо, що на початку березня Олексій Новіков виграв 100 тисяч доларів за друге місце на змаганнях в США і всі кошти пожертвував на допомогу ЗСУ.

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