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Відомий кухар Джеймі Олівер готуватиме для підтримки України

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Джеймі Олівер - фото 1
Джеймі Олівер

Шеф-кухар Юрій Ковриженко анонсував участь Джеймі Олівера у благодійної вечері на підтримку України. Всесвітньо відомий кулінар допомагатиме збирати гроші для українців.

Джеймі Олівер долучається до підтримки проєкту CookForUkraine.

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Джеймі Олівер – англійський шеф-кухар, ресторатор та автор багатьох популярних книг і телепрограм про кулінарію. Також він є популяризатором здорового харчування та активним борцем за харчову освіту.

Проєкт CookForUkraine збиратиме кошти на допомогу Україні разом з Джеймі Олівером. Засновниці проєкту організовують благодійну вечерю на підтримку України.

"Однією зі страв завтрашнього меню є борщ, а він, як відомо, має настоятися, щоб його смак зазвучав об'ємно. Тому сьогодні з нього й почали. До речі, борщ придумали подавати таким чином, щоб його куштували й м'ясоїди, й вегетаріанці. Він буде на грибному бульйоні та з копченою грушею. Окремо ми запечемо качку та протушкуємо її з димним чорносливом. Вона чудово пасує до борщу, її будуть пропонувати як додаток", – розповів шеф-кухар Юрій Ковриженко.

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