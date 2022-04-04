Відомий архітектор проведе онлайн-лекцію про відбудову України

Йен Ґел – автор книги "Міста для людей". Архітектор зголосився прочитати лекцію, у якій розповість про те, як будемо відбудовувати Україну після війни.

8 квітня о 18:00 відбудеться лекція відомого архітектора та урбаніста на онлайн-платформі Zoom. Зауважте, що Йен Ґел говоритиме англійською, а для участі потрібно попередньо зареєструватися за ЦИМ посиланням.

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Йен Ґел – данський урбаніст, архітектор та експерт-консультант з міського планування з Копенгагена. Він автор книги "Міста для людей", яку переклали вже 32 мовами. Тема лекції: "Базові принципи, які варто врахувати під час відбудови зруйнованих міст України".

Організатори заходу коментують, що "за місяць війни вже зруйновано та пошкоджено десятки українських міст та сіл. І вже сьогодні потрібно замислитись над тим, як після перемоги ми будемо відновлювати знищені та понівечені міста. Світова практика має багато різних сценаріїв відбудови, тож розв'язання цього питання має бути усвідомленим та осмисленим".

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