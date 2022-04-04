На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відомий архітектор проведе онлайн-лекцію про відбудову України
-
- 32
Йен Ґел – автор книги "Міста для людей". Архітектор зголосився прочитати лекцію, у якій розповість про те, як будемо відбудовувати Україну після війни.
8 квітня о 18:00 відбудеться лекція відомого архітектора та урбаніста на онлайн-платформі Zoom. Зауважте, що Йен Ґел говоритиме англійською, а для участі потрібно попередньо зареєструватися за ЦИМ посиланням.
І ще: Національна галерея у Лондоні дерусифікувала відому картину Дега
Йен Ґел – данський урбаніст, архітектор та експерт-консультант з міського планування з Копенгагена. Він автор книги "Міста для людей", яку переклали вже 32 мовами. Тема лекції: "Базові принципи, які варто врахувати під час відбудови зруйнованих міст України".
Організатори заходу коментують, що "за місяць війни вже зруйновано та пошкоджено десятки українських міст та сіл. І вже сьогодні потрібно замислитись над тим, як після перемоги ми будемо відновлювати знищені та понівечені міста. Світова практика має багато різних сценаріїв відбудови, тож розв'язання цього питання має бути усвідомленим та осмисленим".
До теми: Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
-
17:24ДСНС України розповіли про небезпеку від 15 різних видів боєприпасів
-
16:51Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну
-
16:22ПриватБанк закриває програму Бонус+: як ви можете використати залишки
-
15:49Kalush на другому місці: дізнайтеся, який трек очолює Топ Apple Music в Україні
-
15:17Як виглядає Чорнобильська зона після масштабних боїв, що там точилися: фотозвіт
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:51Ян Джевелін і Джавеліна: Мін'юст назвали імена дітей, які українці обирають під час війни
-
14:16Папараці підловили Надю Дорофєєву з новим хлопцем: спільне фото пари
-
13:51Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ
-
13:27Не банкоматом єдиним: де можна зняти готівку в Україні – альтернативні варіанти
-
12:50Пересадкові вузли та графік автобусів й трамваїв: як працює громадський транспорт у Києві
-
12:22Monobank змінив умови надання послуг та ввів нову корисну функцію
-
11:49Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії
-
11:23Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:58Airbnb позбавив росіян та білорусів можливості бронювати житло будь-де
-
10:20В ООН визнали Україну однією з найзамінованіших країн світу
-
09:47Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
09:21Міжнародні евакуаційні поїзди на 5 квітня: графік рейсів за кордон
-
08:56Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
-
08:23Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти
- 04 квітня
-
20:55У Мінцифрі розповіли, як боротися з російською пропагандою в інтернеті
-
20:25Скільки евакуйованих українців хочуть повернутись додому: результати опитування
-
19:51Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков
-
19:23Ми – Чорнобаївка, ти – мрець: авторка "Никогда мы не будем братьями" написала новий вірш
-
16:51Мовчання – синонім брехні: Монатік написав нову пісню про війну
-
13:51Олег Скрипка — "Героям слава": слухайте нову пісню про війну від фронтмена гурту ВВ
-
11:23Володимир Зеленський відвідав Київщину та показав на відео звільнені міста-мученики
-
08:56Стан розгубленості: як повернутись до роботи та нормального життя
- 04 квітня
-
19:51Відомо, хто став найсильнішою людиною Європи: це українець Олексій Новіков
-
16:49Сучасні реалії VS Друга світова: Українські художники змінили антивоєнні плакати
-
12:54В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як може допомогти
-
09:52Зеленський виступив на Ґреммі 2022: що сказав президент – відео
- 03 квітня
-
19:23Як нині виглядають Ірпінь, Буча та Гостомель: відео від Генштабу ЗСУ, яке боляче дивитись
-
16:20Рада ухвалила розмір винагород за передачу російської техніки для ЗСУ: конкретні розцінки
-
12:19Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня
-
08:50Режим очікування: як зберегти віру в перемогу
- 02 квітня
-
21:52Відома перша країна ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу
-
19:21Біатлоніст Дмитро Підручний послав братів Фуркадів слідом за російським кораблем
-
17:19Показував усьому світу правду: потужні фото з війни в Україні від Макса Левіна
-
14:205 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни
-
11:49Ой у лузі червона калина: українські зірки влаштували пісенний флешмоб
-
11:17Пухнасті побратими: мережу підкорює відео, яке опублікували українські військові
-
08:49Українські студенти створили сайт, на якому збирають компанії, що фінансують Росію
-
08:21"Підвішена" кава для ЗСУ: monobank та київські заклади запустили крутий проєкт
- 01 квітня
-
20:51На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги
-
18:19Фото дня: як виглядає кабінет глави Харківської ОВА після російського удару
-
15:19На порталі Дія відновили дві послуги для ФОП
-
13:17Для майбутньої хроніки: документалісти зняли з дрона Гостомель та спалену "Мрію" в ангарі
-
11:47Як розпізнати сигнали про хімічну тривогу