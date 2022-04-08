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Відомі імена фіналістів Букерівської премії 2022 року

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Відомі імена фіналістів Букерівської премії 2022 року - фото 1

У 2022 році на Букерівську премію претендують шість письменників з різних куточків світу. Лише один з них отримає винагороду.

Організатори Букерівської премії оголосили короткий список тих, хто може претендувати на перемогу у 2022 році.

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З 1969 року у світі відбувається Букерівська премія. Цей конкурс орієнтується на письменників з різних країн. Умова така: їхній твір повинен бути опублікований у Великій Британії та перекладений англійською мовою.

Переможця 2022 року оголосять 26 травня. Відомо, що втор та перекладач розділять між собою винагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів. Цьогоріч номінантами стали письменники з Кореї, Японії, Норвегії, Індії, Польщі та Іспанії. Цікаво, що серед фіналістів є переможниці попередніх років. Авторка роману "Бігуни" Ольга Токарчук та перекладачка Дженніфер Крофт стали лауреатами премії у 2018 році.

Відомі імена фіналістів Букерівської премії 2022 року - фото 502835

Шортлист Букерівської премії 2022 року:

  • Міеко Кавакамі "Небеса"
  • Клаудія Пінейро "Олена знає"
  • Джон Фосс "Нова назва: Септологія VI-VII"
  • Ольга Токарчук "Книги Якова"
  • Гітанджалі Шрі "Могила піску"
  • Бора Чунг "Проклятий зайчик"

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