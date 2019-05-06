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Гра престолів День матері

Відома реперка аlyona аlyona показала, як садила картоплю на травневі свята

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аlyona аlyona - фото 1
аlyona аlyona / instagram

Травневі канікули в самому розпалі. Українські зірки активно діляться фотографіями з відпочинку на сторінках в Instagram. Знімки своїх канікул показала й реперка Alyona Alyona.

Відома українська реперка Alyona Alyona на травневі свята відправилася до батьків у Баришівку, де жила і працювала до того, як стала популярною завдяки дебютній пісні "Рибки Рибки".

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На знімку видно, як дівчина завзято працює задля хорошого майбутнього врожаю. Але деякі користувачі мережі припустили, що таким чином артистка анонсувала вихід нового альбому.

"Працюю над новими треками, чекайте врожаю восени", – прокоментувала кадр Alyona Alyona.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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