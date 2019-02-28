Відмовтесь від ополіскувача для рота: заява медиків

Ополіскувачі для рота давно стали звичним засобом гігієни. Вони дозволяють видалити зубний наліт, а також освіжити дихання після "перекусів". Утім, медики розповіли, чому цей засіб не такий уже й корисний.

Австралійські вчені давно попереджали, що у фанатів чистоти є маса приводів для занепокоєння.

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Зловживання – від слова "зло"

Вони користуються ополіскувачем по 4-6 разів на день.

Фахівці з Університету Глазго (Шотландія) у 2009 році експериментальним шляхом довели, що ополіскувачі мають, щонайменше, дві насторожуючі якості.

По-перше, спиртовмісні засоби вбивають корисні бактерії на верхній частині травного тракту і подразнюють слизову. По-друге, була доведена роль ополіскувачів у збільшенні числа ракових захворювань. У дослідженні брали участь понад 4 тисячі осіб. 1962 з них були пацієнтами онкологічних лікарень, інші – здоровими людьми.

Результати аналізу особистих звичок і гігієнічних засобів, якими всі вони користувалися, дозволили вченим зробити приголомшливий висновок: часте використання ополіскувача для рота провокує утворення в організмі ракових клітин.

Група ризику

На найбільшу небезпеку наражають своє здоров'я курці, які звикли заглушати запах тютюну полосканням рота. Ця звичка не менш згубна, ніж саме куріння. Вона призводить до виникнення ракових клітин у гортані, ротовій порожнині та навіть шлунку.

Результати дослідження не говорять про те, що ополіскувачем узагалі потрібно припинити користуватися, але робити це можна не частіше 1 разу на добу. Цей гігієнічний засіб більше підходить пацієнтам, які відчувають сухість у роті через прийом потужних медпрепаратів. Людям зі здоровими зубами він здебільшого не потрібен.

Не зловживайте ополіскувачем для рота

Не тільки рак, але і діабет

До висновку, що ополіскувачі для рота здатні викликати також і діабет, прийшли вчені 2 університетів: Гарварда і Пуерто-Рико. Експерти вивчили історії хвороб 1200 пацієнтів 40-65 років (які були у групі ризику отримання діабету). Під час дослідження з'ясувалося, що люди, які страждають від ожиріння, на 20% частіше хворіють на діабет, якщо користуються ополіскувачем для рота раз на день, і на 30% – якщо два.

Бережіть себе і не зловживайте ополіскувачем для рота, щоб не нашкодити здоров'ю!

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