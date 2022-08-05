Відеозапис львівського концерту Другої Ріки продадуть з аукціону як NFT

Український рок-гурт Друга Ріка дасть концерт у Львові 6 серпня в клубі Малевич. Цю подію зафільмують на відео й продадуть на NFT аукціоні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Мета аукціону – зібрати кошти на закупівлю 1000 турнікетів для порятунку наших воїнів на передовій, як повідомляють організатори концерту Міжнародний Гуманітарний Фонд.

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У світі практика монетизації мистецтва у вигляді NFT не нова. Наприклад, в березні минулого року на аукціоні Christie's картину сучасного художника Beeple продали у вигляді NFT за 69 мільйонів доларів.

Проте для українського музичного ринку це унікальна подія – оскільки ніхто з українських виконавців раніше не робив нічого подібного. Концерт триватиме 1,5-2 години, будуть виконані як добре відомі всім хіти, так і нові пісні легендарного гурту. Також вперше у Львові на великій сцені презентують нову пісню Другої Ріки "Чи ти почув", присвячену Маріуполю.

Благодійний концерт Другої Ріки відбудеться 6 серпня у Львівському клубі Малевич о 18:00. До організації концерту долучається VINIL Concert agency, ГО Міжнародна Асоціація Мистців і БФ Power of Peace.

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