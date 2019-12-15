Відео дня: непереможний боєць UFC несподівано програв чемпіонський титул

Чемпіон напівлегкої ваги Макс Холлоуей поступився Алексу Волкановскі в близькому бою. Дивіться, як це було!

У Лас-Вегасі на арені T-Mobile Arena в рамках карда турніру UFC 245 чемпіон промоушена в напівлегкій вазі Макс Холлоуей проводив захист пояса проти Алекса Волкановскі.

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Бій тривав всі п'ять раундів і завершився перемогою Волкановскі, який став новим чемпіоном UFC у напівлегкому дивізіоні. Рахунок: 48-47, 48-47, 50-45. Відзначимо, тепер на рахунку австралійця 21 перемога, 11 з яких завершилися нокаутом, і одна поразка. Що ж стосується Холлоуея, то він зазнав п'ятої поразки при 22 перемогах.

Додамо також, що у напівсередній вазі, до 77 кг жадану перемогу здобув Камару Усман (16-1), який переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді Колбі Ковінгтона (15-2).

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