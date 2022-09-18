Від туманів до мокрого снігу: якою буде погода в Україні 19 вересня

19 вересня в Україні поменшає дощів, а температура повітря відчутно відрізнятиметься у різних областях. Детальний прогноз по містах читайте далі.

19 вересня, у понеділок, у південних та східних областях втримається найтепліша погода – до +18+23, а найхолодніше буде у західних областях – до +9+13. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у телеграмі. За її словами, на решті території вдень середня температура коливатиметься на рівні +12+17.

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Циклон відступатиме з нашої території, тому опадів буде значно менше – невеликі та помірні дощі пройдуть на заході (у Карпатах з мокрим снігом) та подекуди невеликі – на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, серпанки – видимість знижена, вологість підвищена. Сильний південно-західний вітер очікується завтра у північних та західних областях, пориви до 15-20 метрів за секунду, – додала вона.

У Києві 19 вересня можливі незначні дощі, але переважатиме суха погода. Температура повітря затримається на рівні +15, однак варто зважати на сильний південно-західний вітер з поривами до 15-18 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 19 вересня у містах України:

Ужгород +11+13

Львів +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Чернівці +13+15

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +12+14

Вінниця +14+16

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +13+15

Черкаси +15+17

Кропивницький +15+17

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +20+22

Сімферополь +21+23

Полтава +15+17

Суми +13+15

Харків +17+19

Дніпро +15+17

Запоріжжя +20+22

Донецьк +19+21

Луганськ +18+20

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