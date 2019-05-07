Від снігу до потепління: прогноз погоди на 8 травня

Погода в Україні 8 травня відзначиться поступовим потеплінням у кількох областях, снігопади припиняться, а вітер посилиться. Детальніше про погоду на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ.

8 травня, у вівторок, на заході країни очікується підняття температури повітря до +11+14 та послаблення опадів. Можливі незначні слабкі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

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"На Півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується +9+12 градусів. Хіба що Дніпро та його райони ще затримаються у теплому повітря, до +16+20 градусів. Із північних областей: на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині завтра буде без істотних опадів, на Сумщині – грозові дощі. У центральних областях – місцями дощі, на Дніпропетровщині погримлять грози", – додала вона.

Синоптик попередила, що 8 квітня у центрі та на півночі відчутно посилиться вітер. А от на півдні періодичні дощі з проясненнями та до +10+15 на Одещині, до +12+17 на Херсонщині та Миколаївщині, а також до +20+23 у Запоріжжі. На сході також очікуються опади у виглядів дощів з грозами, температура вдень до +19+24.

"Доїхали до Києва. 8-го травня, у День пам'яті та примирення, у столиці похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, проте все ж середа передбачається без опадів, переважно сухою", – підсумувала Діденко.

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