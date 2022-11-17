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Від снігопадів до ожеледиці: прогноз погоди на 18 листопада в Україні

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Погода в Україні 18 листопада 2022 - фото 1
Погода в Україні 18 листопада 2022 / Beth Jnr on Unsplash

18 листопада в Україні переважатиме холодна та волога погода. Детальніший прогноз по містах читайте далі.

18 листопада, у п'ятницю, по всій країні очікується майже зимова температура та вітряна погода. Мокрий сніг вдень затримається у західних областях, а ввечері дійде до Київщини та Житомирщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Протягом дня очікується максимально від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. Вогка погода та низька температура повітря зумовлять подекуди на дорогах слизьку ожеледицю. У Києві у п‘ятницю буде переважно хмарно, невеликий мокрий сніг ймовірний під вечір. Температура повітря така противна, чи нуль, чи -1 градус, якраз підстерігає з вірусами та хапає за модні голі щиколотки – переходьте вже на кальсони, термобілизну чи колготки – прийшов їхній зоряний час, – додала вона.

Вже у суботу, 19 листопада, новий циклон принесе ще більше снігопадів, а у південних та східних областях домінуватимуть дощі. Варто підготуватись, оскільки погіршить ситуацію сильний вітер.

Прогноз погоди на 18 листопада по містах України:

Від снігопадів до ожеледиці: прогноз погоди на 18 листопада в Україні - фото 515809

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