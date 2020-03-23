Від пацанки до панянки 4 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Пристрасті в проєкті "Від пацанки до панянки 4" розпалюються не на жарт. У 6 випуску для учасниць підготували нові випробування, з якими впорались не всі. Дивіться онлайн свіжий випуск скандального шоу!

Щотижня учасниці реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" намагаються перетворитись із закостенілих "пацанок" на справжніх леді. Проте, змінити свою поведінку та звички "загубленим" не так легко. У результаті, кожного ефіру ми прощаємось з однією з дівчат, якій нові завдання виявились не до снаги.

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 6 випуск від 23-03-2020

Новий тиждень для восьми учасниць "Від пацанки до панянки" почався з прогулянки, яка неочікувано стала випробуванням для #загублених. Викладачі розділили пацанок на дві команди та підкинули чергове завдання, яке мало перевірити, наскільки вони небайдужі до чужого горя.

Кожна з групок стала свідком вуличної крадіжки. Побачивши злочин, дівчата побігли за злочинцями, але яким був їхній шок, коли два хлопці стали на край будинку і хотіли кинутися з даху! І якщо деякі пацанки намагалися врятувати злодія, то декому було байдуже на проблеми хлопця.

А от темою нового тижня навчання була оголошена любов і турбота про інших. Завдання викладачів: продемонструвати, що в дівчат – не черстве серце, і вони можуть піклуватися про близьких. Але пацанкам по цимбалах добропорядність! Владислава Роговенко відразу попередила: вона не займається благодійністю. А Юлія Чигринець зі страхом очікувала нових випробувань, бо в ній давно померла мати Тереза… Однак ще більше дівчат вразила єдина умова 6 тижня – вони мали виконувати завдання в командах. Капітаном першої стала Бандітка, а іншої – Боксьорша.

Та Катерина Виноградова порадувала #загублених: кожна з них зможе здійснити своє заповітне бажання. Бандитка мріє про великий байк, Роговенко – обійнятися з пінгвіном, а Стріпуха хоче стати hip-hop співачкою. Але майже всі пацанки щиро просили одне: повернути в Школу леді Женю Мазур. Проте, реаліті – це не казка, у якій бажання втілюються за помахом чарівної палички. Для здійснення мрій учасницям довелося їсти живих тарганів, "купатися" з опаришами і подружитися зі зміями! ...

А от головним завданням для #загублених стала турбота про собак! Дівчатам довелося стати для вісьмох цуценят із притулку сенсом життя. Проте не всім сподобалося прибирати за ними, купати та годувати їх… Найгірше було Аліні Шевченко, адже вона загубила свого маленького і пухнастого друга!

Це фінальне випробування від дирекції Школи леді стало найскладнішим за всі тижні навчання. Пацанкам довелося організувати благодійний аукціон, щоб віддати своїх цуценят в хороші руки. Однак зробити це було не так вже й легко! За тиждень учасниці так полюбили "діток", що зі сльозами на очах віддали їх іншим...

Хто ж покине проєкт - дізнаємось уже після завершення ефіру!

Випробування для пацанок

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