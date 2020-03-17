Від пацанки до панянки 4 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Реаліті "Від пацанки до панянки 4" тримає глядачів у напрузі. У 5 випуску учасниці проєкту пройшли нові випробування, які не всім виявились до снаги. Дивіться онлайн свіжий випуск скандального шоу!

Кожен ефір реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" дивує не лише перевтіленням закостенілих "пацанок" у справжніх леді, а й новими інтригами та поворотами. У підсумку, щотижня одна з учасниць покидає проєкт, адже змінити власні звички "загубленим" не так просто...

Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 випуск від 16-03-2020

Дирекція Школи леді в 5 випуску реаліті, щоб достукатися до норовливих учасниць, провела цікавий експеримент. Для того, аби відкрити пацанкам таємницю їхніх особистостей, змусити полюбити себе та розгледіти в собі жіночі риси, викладачі посадили #загублених у машину часу та відправили у подорож трьома епохами – 19-м, 20-м та 21-м століттями! З них дівчата візьмуть найкраще та найпотрібніше від жінок того часу.

19-е століття зустріло дівчат не хлібом і сіллю, а аукціоном дружин. Річ у тім, що двісті років тому жінка не мала таких прав, як зараз, а тому повністю підкорялася чоловікові та виконувала всі його забаганки. Прочитай вірш, подай чаю, напиши лист, попери шкарпетки… А вийти заміж за того, хто серцю любий, – нереально. Тому пацанок одягнули в пишні та яскраві сукні та показали вельмишановному панству, князям, простим робітникам і селянам у всій красі. Учасницям довелось перетворитись на покірних служниць-дружин...

З 19 століття #загублені повільно та впевнено перейшли у період сексуальної революції, свободи жінок та початку артхаусу. Для пацанок 20-е століття стане справжнім випробуванням, адже сексолог проєкту влаштує справжню sexual revolution у банді дівчат! Світлана Грабова відкрила учасницям секрети їхнього тіла, навчила впевнено говорити на інтимні теми та користуватися секс-штучками. Проте вона навіть не думала: відвертими темами вона довела #загублених до істерики!...

Фініш – 21-е століття, період технічного стрибка, інформації, експериментів і свободи. Тут на учасниць чекала модель одного дня сучасної леді. Через те, що жінка живе в шаленому ритмі, викладачі приготували для дівчат своєрідну смугу перешкод. Їм довелося: виконати ранкову гімнастику, відвести дитину в дитячий садок, купити продукти, приготувати корисний обід, поприбирати вдома, приділити увагу чоловіку та лягти спати. Здається, такий список завдань – місія нездійсненна. Але все можливо, якщо планувати свій день та докладати зусилля.

Та найважчим випробуванням стала провокація... Уже майже місяць дівчата у Школі Леді, але провокації вони продовжують з тріском провалювати. 5 випуск знову закінчився алкоголем і бійками... У результаті, проєкт покинула Женя Мазур, відома як Батюшка.

Я пішла, тому що не могла по-іншому! Це вибір моєї совісті. Я не могла позбавити когось можливості змінити своє життя. Звичайно, мені було страшно, мені було боляче. Але краще так, ніж підставити дівчат. Чи хотіла я їхати додому? Ні, звичайно. Але факт залишається фактом. Попереду у мене робота над собою і саморозвиток. Я все зможу! Адже я в себе вже вірю! І у мене є я, – попрощалась із фанами Женя.

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