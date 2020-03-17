На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Від пацанки до панянки 4 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
- 100
Реаліті "Від пацанки до панянки 4" тримає глядачів у напрузі. У 5 випуску учасниці проєкту пройшли нові випробування, які не всім виявились до снаги. Дивіться онлайн свіжий випуск скандального шоу!
Кожен ефір реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" дивує не лише перевтіленням закостенілих "пацанок" у справжніх леді, а й новими інтригами та поворотами. У підсумку, щотижня одна з учасниць покидає проєкт, адже змінити власні звички "загубленим" не так просто...
Дивитись онлайн Від пацанки до панянки 5 випуск від 16-03-2020
Дирекція Школи леді в 5 випуску реаліті, щоб достукатися до норовливих учасниць, провела цікавий експеримент. Для того, аби відкрити пацанкам таємницю їхніх особистостей, змусити полюбити себе та розгледіти в собі жіночі риси, викладачі посадили #загублених у машину часу та відправили у подорож трьома епохами – 19-м, 20-м та 21-м століттями! З них дівчата візьмуть найкраще та найпотрібніше від жінок того часу.
19-е століття зустріло дівчат не хлібом і сіллю, а аукціоном дружин. Річ у тім, що двісті років тому жінка не мала таких прав, як зараз, а тому повністю підкорялася чоловікові та виконувала всі його забаганки. Прочитай вірш, подай чаю, напиши лист, попери шкарпетки… А вийти заміж за того, хто серцю любий, – нереально. Тому пацанок одягнули в пишні та яскраві сукні та показали вельмишановному панству, князям, простим робітникам і селянам у всій красі. Учасницям довелось перетворитись на покірних служниць-дружин...
З 19 століття #загублені повільно та впевнено перейшли у період сексуальної революції, свободи жінок та початку артхаусу. Для пацанок 20-е століття стане справжнім випробуванням, адже сексолог проєкту влаштує справжню sexual revolution у банді дівчат! Світлана Грабова відкрила учасницям секрети їхнього тіла, навчила впевнено говорити на інтимні теми та користуватися секс-штучками. Проте вона навіть не думала: відвертими темами вона довела #загублених до істерики!...
Фініш – 21-е століття, період технічного стрибка, інформації, експериментів і свободи. Тут на учасниць чекала модель одного дня сучасної леді. Через те, що жінка живе в шаленому ритмі, викладачі приготували для дівчат своєрідну смугу перешкод. Їм довелося: виконати ранкову гімнастику, відвести дитину в дитячий садок, купити продукти, приготувати корисний обід, поприбирати вдома, приділити увагу чоловіку та лягти спати. Здається, такий список завдань – місія нездійсненна. Але все можливо, якщо планувати свій день та докладати зусилля.
Та найважчим випробуванням стала провокація... Уже майже місяць дівчата у Школі Леді, але провокації вони продовжують з тріском провалювати. 5 випуск знову закінчився алкоголем і бійками... У результаті, проєкт покинула Женя Мазур, відома як Батюшка.
Я пішла, тому що не могла по-іншому! Це вибір моєї совісті. Я не могла позбавити когось можливості змінити своє життя. Звичайно, мені було страшно, мені було боляче. Але краще так, ніж підставити дівчат. Чи хотіла я їхати додому? Ні, звичайно. Але факт залишається фактом. Попереду у мене робота над собою і саморозвиток. Я все зможу! Адже я в себе вже вірю! І у мене є я, – попрощалась із фанами Женя.
Читайте також: Учасниці Від пацанки до панянки 2020
-
13:42Як правильно користуватися послугами доставки під час карантину: поради Супрун
-
13:27Золота малина 2020: названо найгірших акторів та фільми
-
13:13Том Хенкс і його дружила виписалися з лікарні після лікування коронавірусу
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
12:55Дієтолог назвала продукти, які варто їсти регулярно
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:42Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття
-
12:25The Midnight Gospel: тизер серіалу від творця Часу пригод
-
12:15Ніщо не трапляється двічі 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
12:00У мережі порівняли продуктивність Samsung Galaxy S20 Ultra та iPhone 11 Pro Max
-
11:49Валерій Харчишин пройшов тест на коронавірус: історія лідера Другої Ріки
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
11:13Деніел Редкліфф зізнався, що роль Гаррі Поттера ледь не зробила з нього алкоголіка
-
10:53У Нідерландах шалені черги: кожен хоче встигнути купити марихуану перед карантином
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:31Укрзалізниця призупиняє сполучення: як і коли повернути гроші за квитки на поїзд
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
09:41BMW зняла рекламу нового авто у Києві: ефектне відео
-
09:33Від пацанки до панянки 4 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
09:12У Києві зафіксовано 2 випадки коронавірусу: пацієнти перебувають в ізоляції
-
08:42Пілоти Формули-1 влаштували перегони на холодильниках: епічне відео
-
08:13Коронавірус виявили у зірки Месників Ідріса Ельби
-
07:54Медики розповіли, як кава впливає на фігуру
-
07:32Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу