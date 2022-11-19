Від морозів до +12: прогноз погоди на 20 листопада в Україні

20 листопада в Україні очікуються складні погодні умови та відчутні перепади температури по областях. Детальніший прогноз по містах читайте далі.

20 листопада, у неділю, невеликий мокрий сніг пройду у північних та західних областях, а вже у східних та центральних областях помірний сніг чергуватиметься з дощами. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, у південних областях переважатиме дощова погода, а у Херсонській та Миколаївські очікуються серйозні зливи.

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Температура у західних (крім Закарпаття) і північних областях вдень 0-5° морозу, у південній частині вдень 7-12°, на півдні Одещини та в Криму до 18°, на решті території вдень 0-5° тепла. На дорогах України, крім південної частини, ожеледиця. Вітер вдень переважно східний, 7-12 м/с, – йдеться у повідомленні.

На Київщині та у Києві вдень також падатиме невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Віте східного напрямку сягатиме 7-12 м/с, а температура вдень коливатиметься від нуля до 5 градусів морозу.

Прогноз погоди на 20 листопада по містах України:

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