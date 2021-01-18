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Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі

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Чи справді Viber стане платним - фото 1
Чи справді Viber стане платним

Новина про те, що Viber незабаром стане платним, тому потрібно переслати повідомлення про це своїм 10 друзям, активно поширюється в соцмережах. Чому це черговий фейк – читайте далі.

Здавалося б, що вірусні повідомлення у стилі "Перешли це своїм друзям, а то щось трапиться" давно залишились у минулому і навряд ще можуть викликати у когось приступ довіри. Однак нещодавно з'явився черговий безглуздий фейк про те, що месенджер Viber незабаром стане платним. А для того, щоб він залишився безкоштовним, потрібно надіслати це повідомлення своїм 10 контактам. Тому ресурс "По той бік новин" звернув увагу на нові "листи щастя" і пояснив, чому це зовсім не правдива інформація, а також як уважність допомагає це з легкістю перевірити.

І ще: Не через дурість: чому люди вірять у фейки

"По-перше, обмін повідомленнями у цих месенджерах безкоштовний. Інформація, яку вам надіслали є фейковою. По-друге, щоб перевірити і самостійно переконатися у цьому, достатньо зайти на офіційний сайт потрібного месенджера і переглянути "новини" або "блог". Але для того, щоб зрозуміти, що інформація фейкова, достатньо уважно прочитати повідомлення", – наголошують у "По той бік новин".

І справді, сам текст містить чимало прогалин, починаючи з того, що конкретна дата, коли месенджер стане платним, невідома. Варто розуміти, що формулювання "сьогодні", "завтра" і тому подібне без чітких дат вже вказують на неправдивість або маніпулятивність.

Другий промах авторів повідомлення: офіційні логотипи додатків не можуть раптово змінити колір. "Синім може стати значок пташки-прапорця ("галочки") біля назви каналу. Так-так, у вайбері є офіційні канали і, якщо біля назви є синій значок, то канали верифіковані. Тобто, справжні. Це правило жодним чином не стосується простих користувачів", – пояснюють експерти.

Не менш дивним здається те, що у тексті згадується якийсь міфічний документ, який невідомо як називається і невідомо де існує.

"Звертаємо увагу на заклик переслати 10 контактам. Яким конкретно контактам пересилати? Насправді, користувачі перешлють найближчим людям рідним та друзям, щоб "вберегти" їх від лишніх витрат", – зазначають у "По той бік новин".

Врешті отримуємо фейк, який містить банальні складові: від невідомої дати, без першоджерела, з поганим перекладом і закликом поділитись з друзями.

"Чому розсилають такі повідомлення? У нас немає чіткої відповіді. Ймовірніше за все, українців вкотре тестують на вміння протистояти інформаційним вкидам", – підсумували руйнівники фейків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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