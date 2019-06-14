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Вгадай, чи це сказав Трамп: цікавий тест

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45 президент США – Дональд Трамп - фото 1
45 президент США – Дональд Трамп

Дональд Джон Трамп, 45 президент Америки, святкує свій день народження 14 червня. Цьогоріч йому виповнюється 73 роки! З цієї нагоди ми підготували для вас цікавий тест на знання промов Трампа.

Він – власник однієї з найбільших будівельних компаній США, власник транспортної компанії та мережі казино, продюсер, телеведучий і навіть актор. А ще він скандальний президент Америки та ексцентрична особистість. Пройдіть тест і вгадайте, які слова належать саме Дональду Трампу.

І ще: Тест: Трамп чи Клінтон – за кого ви проголосуєте?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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