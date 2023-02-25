Ветеран Повітряних сил США набив собі тату "я українець"

Марк Ліндквіст набив собі сміливе та надзвичайно патріотичне тату. Дивіться, яке вийшло татуювання нижче.

Нещодавно американський льотчик і волонтер Марк Ліндквіст прибув до Вінниці, аби на власні очі побачити наслідки російської агресії, та розповісти про це американцям, повідомляло видання "Армія Inform".

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Марк близько 3 тижнів у мороз жив у наметі на знак солідарності з українськими воїнами та завдяки донатам зібрав майже 100 тисяч доларів допомоги для ЗСУ.

Також нещодавно у мережі з'явилося фото, де чоловік набив на своїх грудях татуювання "I'm Ukrainian".

Я громадянин Америки, який вирішив побудувати своє життя на прикладі народу України. У 2022-23 роках свободолюбивими громадянами світу будуть всі українці", – каже Марк.

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