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Весняні канікули в школі: дата, коли стартують і завершаться вихідні

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Весняні канікули

Вже незабаром українські школярі матимуть весняні канікули. Втім, не всі школи підуть на канікули одночасно. Дізнайтеся, коли будуть та скільки триватимуть вихідні.

Згідно з Законом України, учні мають протягом навчального року мінімум 30 днів відпочинку. В Україні графік канікул для шкіл залежить від особливості навчального року в конкретній школі, віку школярів, рекомендації від місцевого органу управління сферою освіти.

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Дата, коли будуть весняні канікули та вихідні в школах України:

  • Весняні канікули – з 25 березня по 7 квітня.
  • Вихідні дні на Великдень – з 28 квітня по 1 травня.
  • Вихідний на День праці – 1-2 травня.
  • Вихідний на День Перемоги – 9 травня.
Весняні канікули в школі: дата, коли стартують і завершаться вихідні - фото 315187

Зауважте, що дати та тривалість канікул саме у вашій школі можуть змінюватися. Також не виключайте можливості непередбачуваних вихідних у школах у зв'язку з карантином або погодними катаклізмами: серйозними похолоданнями, опадами, які призводять до повеней, тощо.

До теми: ТЕСТ: Як добре ти розумієш іноземні мови?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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