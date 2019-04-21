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Вербна неділя: з чого почати, щоб весь рік жити щасливо

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Що треба робити у Вербну неділю - фото 1
Що треба робити у Вербну неділю / kanalukraina.tv

Вербну неділю 2019 в Україні відзначають 21 квітня. Дізнайтеся, що треба зробити у цей день, аби цілий рік мати міцне здоров'я, щастя і добробут!

Усі добре знають, що на свято Вербної неділі ставлять гілочки верби у будинку. Дехто ставить її у воду і вона дає корінці. Такі гілочки можна висадили у саду. Дехто також кладе букетик верби до ікон. Вважається, що верба в будинку принесе щастя і вбереже від хвороб домочадців. Так само вважається, що гілочки верби захищають від злих духів.

І ще: Вербна неділя 2019: що не можна робити у це свято – усі заборони

Можна також зварити кашу і зпеклти хліб, і в цю кашу і тісто для хліба додати бруньки верби. У вербну неділю можна загадувати бажання, і вони напевно збудуться! А якщо ви хочете достатку, то треба у цей день посадити кімнатну квітку, і якщо вона приживеться, то гроші в сім'ї будуть обов'язково.

У Вербну неділю можна зробити приворот: взяти гілочку, зламати її і сказати: "Поки гілочка за іконою лежить, чоловік мене буде любить". І це спрацює. Ось такі секрети, всіх зі святом!

Що треба робити у Вербну неділю - фото 322976
Що треба робити у Вербну неділю

Читайте також: Картинки з Вербною неділею 2019: листівки та відкритки для привітання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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