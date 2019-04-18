Вербна неділя 2019: що не можна робити у це свято – усі заборони

Вербна неділя у 2019 році відзначається на 21 квітня, водночас з днем другого туру виборів президента України. Що можна і що не можна робити на Вербну неділю – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Вербна неділя 2019 припадає на 21 квітня, а її дата щороку змінюється, залежно від Великого посту. Відомо, що православні християни відзначають це свято кожної 6-ї неділі посту. Віряни йдуть до церкви, щоб освятити гілочки верби, що замінюють пальмові гілки, якими зустрічали Христа у Єрусалимі перед розп'яттям. Звідси походить назва свята - Вербна неділя.

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Що не можна робити у Вербну неділю:

Вербна неділя має не лише чимало традицій, а й стільки з заборон. Однією із найпоширеніших для всіх церковних свят є заборона на прибирання вдома, а також важку фізичну працю.

У Вербну неділю не може займатись шиттям, вишиванням, пранням, а також звичайними домашніми клопотами.

Не можна також вживати нецензурну лайку, конфліктувати з людьми навколо. Також навіть погані думки у цей день притягувались, тому краще нікому не бажати зла, а також не думати про негатив.

У день Вербної неділі жінкам забороняли розчісуватися та заплітати коси, адже це могло прикликати до домівки біду та нещастя.

Не можна зривати гілочки верби поблизу кладовищ, а також з дерев, у яких є дупло або ж гніздо.

Краще не влаштовувати гучних святкувань та гулянок, а також уникати надто великих компаній та зустрічей.

Краще уникати куховарення та підготувати всі страви завчасно. Це ж стосується у чистоти у помешканні, адже Вербну неділю варто відзначати у порядку.

Не варто надто перегинати з трапезою, адже їжа у цей день повинна бути скромною та пісною.

Священики радять зменшити час перебування за технікою, а також уникати подій та зустрічей, які можуть викликати у вас негативні емоції. Відтак, у народі забороняють відвідувати цвинтарі у цей день.

Не можна також виганяти худобу та тварин на вулицю, якщо погода не надто хороша для прогулянки.

Що робити у Вербну неділю

Що робити у Вербну неділю:

Прийти до церкви та освятити гілочки верби, які упродовж року приноситимуть добробут та щастя в родину.

Можна садити кімнатні рослини, адже вони будуть гарно рости увесь рік.

Помолитись не лише у храмі, а й перед сном, щоб Бог дав міцне здоров'я для всієї сім'ї.

Якомога більше думати про хороше та допомагати всім, хто цього потребує.

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