Великодній кошик у 2022 році подорожчав на чверть: експерти вирахували вартість

Цьогоріч українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Академік НААН Юрій Лупенко визначив, що святковий кошик подорожчав на 24,6%.

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" зробив розрахунок вартості Великоднього кошика на 2022 рік. За основу взяли дані Мінфіну щоденного моніторингу цін в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 7 квітня 2022 року.

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Інститут аграрної економіки прогнозує, що продукти для пасхального кошика подорожчають на 24,6%. Це означає, що Великодній кошик на 4 людей коштуватиме 972 гривні, що на 192 гривні дорожче, ніж торік. Вартість розраховували за умови, що у кошик покладуть такі харчі:

традиційні паски (134 грн за 1 кг)

яйця (36 грн за десяток)

домашня ковбаса (300-340 грн за 1 кг)

буженина (320-350 грн за 1 кг)

сало (150-160 грн за 1 кг)

вершкове масло (52,85-59,55 грн за пачку 200 г)

м'який сир (50,9-57,10 грн за пачку 300 г)

твердий сир (309-332 грн за 1 кг)

хрін (14 грн за 250 г)

сіль

Подорожчання паски зумовлено різким зростанням цін на основні інгредієнти: борошно, молоко і масло вершкове. Найдорожчими продуктами традиційно залишаються м'ясні вироби. Якщо доповнити пасхальний кошик іншими продуктами (помідори, огірки, яблука, червоне вино), то його вартість зросте до 1210 гривень. За церковне вино "Кагор", в середньому, доведеться заплатити від 80 до 135 гривень за пляшку.

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