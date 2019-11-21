Ведуча Алла Мазур відверто розповіла, як бореться з раком

Популярна українська телеведуча, яка зараз займається проєктом ТСН. Тиждень, Алла Мазур нещодавно зізналася, що хвора на рак. Колеги і просто небайдужі люди підтримали Мазур у соцмережах.

Ця новина приголомшила українців. Немає жодної людини, яка б не поспівчувала телеведучій. Для когось – це справжня трагедія, але сама Алла вважає, що зможе перемогти страшну хворобу.

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"Про це у нас не люблять говорити публічно. Воліють залишити в колі близьких друзів і родини. І згадують в кращому разі тоді, коли вже все пройшло", – поділилася переживаннями ведуча на каналі 1+ 1. Варто відзначити, що багато колег і просто небайдужі люди підтримали Мазур у соцмережі. Хворій на рак телезірці пишуть, щоб вона швидше видужувала і не падала духом.

Алла розповіла, що спочатку хотіла відгородитися від усіх і тримати все в таємниці. Але в один момент не витримала і розповіла про свою проблему, оскільки вважає, що в Україні давно час змінити ставлення до проблем зі здоров'ям.

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